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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छुट्टी पर, 26 अगस्त को यूपी लौटेंगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छुट्टी पर हैं. वह 26 अगस्त तक अवकाश पर रहेंगी. राज्यपाल बनने के बाद से यह पहला मौका है जब उन्होंने इतनी लंबी छुट्टी ली है.



जन भवन प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आनंदीबेन पटेल छुट्टी के लिए अपने गृह राज्य गुजरात गई हैं.छुट्टी लेने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति ली थी. वह दमन और दीव भी जाएंगी.



राज्यपाल के अचानक अवकाश पर जाने के बाद सियासी और प्रशासनिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग अटकल लगा रहे हैं कि क्या यूपी को जल्द नया राज्यपाल मिल सकता है.हालांकि जन भवन ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है.



राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ACS सुधीर बोवड़े ने साफ किया कि राज्यपाल पद से इस्तीफा या बदलाव जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने बताया कि आनंदीबेन पटेल फिलहाल सिलवासा और दमन-दीव के दौरे पर हैं. इस दौरान वहां के उप राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी तय है.



2019 में आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था. इसके बाद से वह लगातार प्रदेश में सक्रिय रही हैं. इस बीच उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था. छुट्टी के दौरान राज्यपाल से जुड़े जरूरी काम तय प्रक्रिया के अनुसार निपटाए जाएंगे.



26 अगस्त को अवकाश खत्म होने के बाद वह वापस लखनऊ लौट आएंगी.फिलहाल राजभवन की ओर से कहा गया है कि यह एक सामान्य अवकाश है और इससे किसी बदलाव को जोड़कर देखना सही नहीं है.

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