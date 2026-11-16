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यूपी सरकार का फैसला: नए और पुराने वाहनों की श्रेणी तय, वीएलटीडी योजना की कटऑफ डेट बदली

मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. पुराने और नए वाहनों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि एक जनवरी 2019 के स्थान पर अब एक जनवरी 2026 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया है.

उन्होंने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत इस साल की एक जनवरी से पूर्व पंजीकृत पब्लिक सर्विस व्हीकल और नेशनल परमिट वाहनों को पुराने वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि एक जनवरी को या उसके बाद पंजीकृत पात्र वाहन नए वाहनों की श्रेणी में शामिल होंगे. प्रदेश में वीएलटीडी योजना के अंतर्गत वाहनों में डिवाइस की फिटिंग और उसे क्रियाशील बनाने के लिए पूर्व में दो अलग-अलग एसओपी जारी की गई थीं.