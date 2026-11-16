यूपी सरकार का फैसला: नए और पुराने वाहनों की श्रेणी तय, वीएलटीडी योजना की कटऑफ डेट बदली
पुराने और नए वाहनों के वर्गीकरण के लिए अब एक जनवरी 2026 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:47 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. पुराने और नए वाहनों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि एक जनवरी 2019 के स्थान पर अब एक जनवरी 2026 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया है.
उन्होंने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत इस साल की एक जनवरी से पूर्व पंजीकृत पब्लिक सर्विस व्हीकल और नेशनल परमिट वाहनों को पुराने वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि एक जनवरी को या उसके बाद पंजीकृत पात्र वाहन नए वाहनों की श्रेणी में शामिल होंगे. प्रदेश में वीएलटीडी योजना के अंतर्गत वाहनों में डिवाइस की फिटिंग और उसे क्रियाशील बनाने के लिए पूर्व में दो अलग-अलग एसओपी जारी की गई थीं.
इसके तहत एक जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत पात्र वाहनों के लिए दो अप्रैल 2025 को और एक जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत पात्र वाहनों के लिए 15 अगस्त 2025 को एसओपी निर्गत की गई थी. अब शासन ने द्वारा इन दोनों एसओपी में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है.
क्या होगा लाभ : संशोधित व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि एक जनवरी 2026 से पूर्व पंजीकृत सभी पात्र वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस की फिटिंग और क्रियाशीलता परिवहन विभाग की तरफ से एम्पैनल्ड किसी भी वीएलटीडी विनिर्माता (निर्माता) के माध्यम से कराई जा सकेगी. इससे वाहन स्वामियों को डिवाइस लगवाने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार एम्पैनल्ड विनिर्माता का चयन करने का अवसर मिलेगा.
इस निर्णय से वीएलटीडी डिवाइस की उपलब्धता में वृद्धि होगी. विभिन्न विनिर्माताओं के बीच कांपटीशन बढ़ेगा. इससे वाहन स्वामियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, डिवाइस की उपलब्धता और स्थापना की प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी. पात्र वाहनों में निर्धारित समयसीमा के अंदर वीएलटीडी की फिटिंग अर उसे एक्टिव कराना सुविधाजनक हो सकेगा.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. वीएलटीडी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सार्वजनिक परिवहन वाहनों की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग को प्रभावी बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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