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दिव्यांग विवाह योजना: युवक-युवती को मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपए, जानें आवेदन प्रक्रिया समेत पूरी जानकारी

विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत साल 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

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प्रतीकात्मक फोटो ((Getty Image))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:25 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल की है. सूबे में दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही 'विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत साल 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना के तहत दिव्यांग जीवनसाथी चुनने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से 15,000 से लेकर 35,000 हजार रुपए तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

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दिव्यांग विवाह योजना: युवक-युवती को मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपए (Photo Credit; ETV Bharat)

विभागीय जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत विवाह में अगर युवक दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, युवती दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

क्या हैं पात्रता की शर्तें

विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो. इसके अलावा दंपति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए. विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे दिव्यांग दंपति, जिनका विवाह साल 2026-27 या 2025-26 में हुआ है, वही आवेदन के पात्र हैं.

ऐसे करें आवेदन

पात्र दंपति सरकार की तरफ से संचालित जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन की हार्डकॉपी एक सप्ताह के भीतर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, लखनऊ में जमा करना अनिवार्य होगा.

आवश्यक दस्तावेज

  • दंपति की संयुक्त फोटो
  • दंपति का आय प्रमाण पत्र
  • दंपति का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक)
  • दंपति का संयुक्त बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक में)
  • यह प्रमाण कि विवाह चालू या गत वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो
  • विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होने का प्रमाण
    दंपति के आधार कार्ड


दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने पात्र दिव्यांग दंपतियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं कि तो संबंधित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर दें.

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