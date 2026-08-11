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दिव्यांग विवाह योजना: युवक-युवती को मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपए, जानें आवेदन प्रक्रिया समेत पूरी जानकारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल की है. सूबे में दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही 'विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत साल 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना के तहत दिव्यांग जीवनसाथी चुनने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से 15,000 से लेकर 35,000 हजार रुपए तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

दिव्यांग विवाह योजना: युवक-युवती को मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपए (Photo Credit; ETV Bharat)

विभागीय जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत विवाह में अगर युवक दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, युवती दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

क्या हैं पात्रता की शर्तें

विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो. इसके अलावा दंपति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए. विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे दिव्यांग दंपति, जिनका विवाह साल 2026-27 या 2025-26 में हुआ है, वही आवेदन के पात्र हैं.