यूपी सरकार सोमवार से शुरू करेगी गेहूं की खरीद, 3574 क्रय केंद्र स्थापित
उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद सोमवार से शुरू करेगी. 15 जून तक ये खरीद चलेगी. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति कुंतल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद सोमवार से शुरू करेगी. 15 जून तक ये खरीद चलेगी. गेहूं खरीद शुरू होने से पहले ही 2.24 लाख से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है. किसानों को गेहूं बिक्री में परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश में अब तक 3574 क्रय केंद्र भी स्थापित कर लिए गए हैं. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति कुंतल अधिक है.
6500 क्रय केंद्रों से होगी खरीद, अब तक 3574 स्थापित
उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल आठ एजेंसियों ने 6500 क्रय केंद्र स्थापित होंगे. योगी सरकार के निर्देश पर तेजी से कार्य भी शुरू हो गए हैं. गेहूं खरीद सोमवार से शुरू होगी, लेकिन इसके पहले ही प्रदेश में 3574 क्रय केंद्र स्थापित कर लिए गए हैं. क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए. मौसम को देखते हुए उनके लिए छाया, पानी व बैठने समेत हर जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं.
उतराई, छनाई व सफाई के लिए किसानों को अलग से दिए जाएंगे 20 रुपये प्रति कुंतल
किसानों ने इस साल काफ़ी अच्छी फसल तैयार की है. इसके लिए कृषि विभाग ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीज भी उपलब्ध कराए थे. सरकार ने निर्देशित किया है कि पर्याप्त मात्रा में खरीद कर ली जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े. खाद्य व रसद विभाग ने 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 50 लाख मीट्रिक टन किए जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान के भी निर्देश दिए हैं. बिचौलियों का हस्तक्षेप न रहे, इसलिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है.
किसान यहां करा सकते हैं पंजीकरण
जिन किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण करा सकते हैं. गेहूं बिक्री के लिए इस पोर्टल/मोबाइल ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य है. गेहूं बिक्री के दौरान यदि कोई समस्या होती है तो किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर जानकारी दे सकते हैं. इसका निस्तारण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी.
ये हैं खास बातें
- गेहूं खरीद 30 मार्च से 15 जून तक
- न्यूनतम समर्थन मूल्य- 2585 रुपये प्रति कुंतल
- पंजीकृत किसान- 2,24,676
- तय क्रय केंद्रों की संख्या- 6500
- अब तक स्थापित क्रय केंद्र- 3574
- उतराई, छनाई व सफाई के लिए दिए जाएंगे- 20 रुपये अतिरिक्त