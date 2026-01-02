ETV Bharat / state

यूपी को नए साल पर बड़ी सौगात; इन 13 स्थानों पर कार्गो टर्मिनल होंगे स्थापित

यूपी के सामानों की देश विदेश तक होगी सप्लाई, ट्रेनों से सस्ती माल ढुलाई का भी मौका ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: रेल परिवहन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अब पूरा फोकस जल परिवहन और सड़क परिवहन पर है. यूपी के विकास के पहिए को तीव्र रफ्तार देने के लिए सरकार का लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर पूरा ध्यान है. इस पॉलिसी से निवेशक खूब आकर्षित होने लगे हैं और प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं. जहां एक तरफ सरकार जल परिवहन के जरिए व्यवसायियों को उनका सामान सस्ती दर पर भेजने का विकल्प उपलब्ध करा रही है, वहीं अब सड़क परिवहन के जरिए ट्रेनों से सस्ती माल ढुलाई का भी मौका भी प्राइवेट कंपनियों को देने की योजना पर काम कर रही है. अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट विदेशों में भारतीय बाजार को मजबूत करेंगे. उन प्रोडक्ट्स में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की छाप होगी. यह सब तब संभव हो रहा है, जब सरकार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में निवेशकों को भारी सब्सिडी देकर लुभा रही है. इसी के चलते अब तक परिवहन विभाग में 3 कंपनियों ने 15 स्थानों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित करने के लिए आवेदन किया है. इनमें से मुरादाबाद में पीतल के उत्पादों की विदेशों में सप्लाई भी शुरू हो गई है, जबकि हापुड़ में कार्गो टर्मिनल बनकर लगभग तैयार है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि भारतीय बाजारों, खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम प्रोडक्टस अब देश के विभिन्न हिस्सों में तो पहुंचेंगे हीं, विदेशों में भी सप्लाई होगी. इनमें गिट्टी, मोरंग, बालू और पत्थर से लेकर पीतल और स्पोर्ट्स के सामान की सप्लाई भारत के विभिन्न राज्यों के साथ ही बांग्लादेश तक होगी. निवेशक अपनी प्राइवेट ट्रेन भी चलाएंगे, साथ ही भारतीय रेलवे के कोच से भी सामान भेजेंगे. टर्मिनल बनने से लोगों को अपना सामान भेजना भी आसान होगा, क्योंकि यहां सीधे बुकिंग हो सकेगी और रेलवे की तुलना में बुकिंग सस्ती भी होगी.