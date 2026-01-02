यूपी को नए साल पर बड़ी सौगात; इन 13 स्थानों पर कार्गो टर्मिनल होंगे स्थापित
मुरादाबाद में पीतल के उत्पादों की विदेशों में सप्लाई भी शुरू, हापुड़ में कार्गो टर्मिनल बनकर लगभग तैयार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 5:44 PM IST
लखनऊ: रेल परिवहन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अब पूरा फोकस जल परिवहन और सड़क परिवहन पर है. यूपी के विकास के पहिए को तीव्र रफ्तार देने के लिए सरकार का लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर पूरा ध्यान है. इस पॉलिसी से निवेशक खूब आकर्षित होने लगे हैं और प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं. जहां एक तरफ सरकार जल परिवहन के जरिए व्यवसायियों को उनका सामान सस्ती दर पर भेजने का विकल्प उपलब्ध करा रही है, वहीं अब सड़क परिवहन के जरिए ट्रेनों से सस्ती माल ढुलाई का भी मौका भी प्राइवेट कंपनियों को देने की योजना पर काम कर रही है.
अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट विदेशों में भारतीय बाजार को मजबूत करेंगे. उन प्रोडक्ट्स में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की छाप होगी. यह सब तब संभव हो रहा है, जब सरकार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में निवेशकों को भारी सब्सिडी देकर लुभा रही है. इसी के चलते अब तक परिवहन विभाग में 3 कंपनियों ने 15 स्थानों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित करने के लिए आवेदन किया है. इनमें से मुरादाबाद में पीतल के उत्पादों की विदेशों में सप्लाई भी शुरू हो गई है, जबकि हापुड़ में कार्गो टर्मिनल बनकर लगभग तैयार है.
परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि भारतीय बाजारों, खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम प्रोडक्टस अब देश के विभिन्न हिस्सों में तो पहुंचेंगे हीं, विदेशों में भी सप्लाई होगी. इनमें गिट्टी, मोरंग, बालू और पत्थर से लेकर पीतल और स्पोर्ट्स के सामान की सप्लाई भारत के विभिन्न राज्यों के साथ ही बांग्लादेश तक होगी. निवेशक अपनी प्राइवेट ट्रेन भी चलाएंगे, साथ ही भारतीय रेलवे के कोच से भी सामान भेजेंगे. टर्मिनल बनने से लोगों को अपना सामान भेजना भी आसान होगा, क्योंकि यहां सीधे बुकिंग हो सकेगी और रेलवे की तुलना में बुकिंग सस्ती भी होगी.
इन कंपनियों ने इन स्थानों के लिए किया आवेदन: उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत कार्गो टर्मिनल के लिए अब तक परिवहन विभाग को विभिन्न कंपनियों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत जीसीटी कार्गो टर्मिनल (जिसमें रेलवे ने भूमि आवंटित की है) के लिए मुरादाबाद की मेसर्स हिन्द टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड ने आवेदन किया है. विभाग की तरफ से मूल्यांकन के बाद लैटर ऑफ कम्फर्ट की कार्रवाई भी पूरी कर दी गई है. मेसर्स सुशीला वेंकटेश्वर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एलएलपी, हापुड़ की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है. इसके अलावा जीसीटी कार्गो टर्मिनल (जिसमें रेलवे ने भूमि आवंटित नहीं की है) मेसर्स अवनि परिधि माईनिंग व मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्रदेश के 13 जनपदों सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सीतापुर, अयोध्या, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा, आजमगढ, वाराणसी, और गौतम बुद्ध नगर के लिए आवेदन किया है.
क्या कहते हैं अधिकारी: परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम ने बताया कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अन्तर्गत कार्गो टर्मिनल (रेलवे की भूमि) के लिए मुरादाबाद की कंपनी मेसर्स हिन्द टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड को 19.07 करोड़ (जिसमें से अपात्र पूंजी घटाते हुए) पर लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया. मेसर्स अवनि परिधि माईनिंग व मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्रदेश के 13 जनपदों के लिए 15 आवेदन किए हैं. मेसर्स अवनि परिधि माईनिंग व मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के कार्गो टर्मिनल परियोजना के लिए लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, सीतापुर, गौतमबुद्धनगर और वाराणसी के रेलवे की तरफ से इन प्रिन्सिपल अप्रूवल उपलब्ध कराया गया है. परीक्षण किया जा रहा है.
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि 30 साल तक के लिए कंपनी को सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में कम्पनी जितनी लागत लगाएगी उसका 15 से 20 प्रतिशत सब्सिडी परिवहन विभाग की तरफ से दी जाएगी. 30 साल पूरे होने के बाद सरकार को कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत वापस करेगी.
