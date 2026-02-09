ETV Bharat / state

संभल हिंसा: यूपी सरकार का दावा, CJM ने आदेश पारित करने में अनिवार्य नियमों की अनदेखी की

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और संभल के अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इन याचिकाओं में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एएसपी चौधरी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है. यह आदेश नवंबर 2024 की संभल हिंसा से संबंधित है. पिछले माह यामीन नामक व्यक्ति की अर्जी पर तत्कालीन सीजेएम संभल ने यह आदेश पारित किया था.

यामीन संभल हिंसा में घायल युवक का पिता है. यामीन ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी. याचिका पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं. राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी की ओर से एडिशनल एडवोकेट जरनल मनीष गोयल और अधिवक्ता ए के संड ने पक्ष रखा. मनीष गोयल का कहना था कि मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की सीमाओं का उल्लंघन किया है और कानून में निहित अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की. सीजेएम ने बीएनएसएस की धारा 175 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो पारित किया लेकिन धारा 175(4) में निर्धारित कठोर और अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्य करने वाले लोक सेवकों को निरर्थक और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करती है.

मनीष गोयल ने कहा कि बीएनएसएस धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को दो चरणों की प्रक्रिया अपनानी होती है, (क) किसी उच्च अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना, (ख) उस घटना के संबंध में लोक सेवक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और परिस्थितियों पर विचार करना. गोयल ने दलील दी, “इस मामले में उप-धारा (4) के खंड (क) का तो पालन किया गया लेकिन खंड (ख) को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर कोई विचार नहीं किया गया. खंड (ख) वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है. उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि सीजेएम ने सीनियर अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई थी और वह रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत भी की गई, लेकिन आदेश में उस रिपोर्ट का कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है.