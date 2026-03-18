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LPG संकट ख़त्म करेगी यूपी सरकार ! जानें कैसे PNG बनेगी सहारा

ग्रीन गैस लिमिटेड को PNG सप्लाई के लिए यूपी सरकार ने निर्देश दिए. (ETV Bharat)

ग्रीन गैस लिमिटेड के एमडी ने बताया कि "लखनऊ के क्षेत्र को पीएनजी से जोड़ने के लिए हम इंफ्रॉस्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जो काफी संकरे हैं, जहां पर पाइपलाइन बिछाना कठिन है. साथ ही काम के लिए अनेक विभागों एनओसी की प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें समय लगता है. इस वजह से पूरे लखनऊ को अभी तक कवर नहीं किया जा सका है. हालांकि हम अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे लखनऊ में पीएनजी की सुविधा देंगे"

गोमती नगर में हमने कई परिवारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां पिछले कई वर्षों से पीएनजी गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के रही है, कभी कोई समस्या नहीं हुई. हालांकि लखनऊ के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां पर ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से इंफ्रॉस्ट्रक्चर उपलब्ध होने और कनेक्शन देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वहां पर लोगों को कनेक्शन प्राप्त करने और गैस की सप्लाई को लेकर दिक्कत हो रही है.

अब जब एलपीजी के विकल्प के तौर पर पीएनजी से उत्तर प्रदेश सरकार उम्मीद लगाए हुए हैं, तो ईटीवी की टीम ने राजधानी लखनऊ में पीएनजी की सप्लाई को लेकर रियलिटी चेक किया. लखनऊ में गोमती नगर, गोमती नगर एक्सटेंशन, आशियाना, कृष्णा नगर जैसे इलाके में पीएनजी गैस की सप्लाई सामान्य तरीके से हो रही है.

उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ और अन्य जिले जहां पर हमारा इंफ्रॉस्ट्रक्चर है, वहां पर पीएनजी की सप्लाई हो रही है. इन क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी गैस का कनेक्शन देकर हम उन्हें गैस उपलब्ध कराएंगे.

ग्रीन गैस लिमिटेड के एमडी गिरजा शंकर ने ईटीवी भारत को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है कि राजधानी लखनऊ के वो व्यावसायिक संस्थान, जहां पर कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है. उनको पीएनजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिससे इनका व्यवसाय, ईंधन के अभाव में प्रभावित न हो. इसके लिए हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं.

हालांकि, राजधानी लखनऊ में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सप्लाई सामान्य तरीके से हो रही है. ऐसे में सरकार की निगाहें पीएनजी पर हैं. इस हालातों से निपटने के लिए सरकार इसे विकल्प बनाना चाह रही है.

गौर करें तो उत्तर प्रदेश में अब भी एलपीजी गैस सिलिंडर का संकट महसूस किया जा रहा है. सबसे ज्यादा समस्या उन व्यवसायिक संस्थाओं को हो रही है, जहां पर कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर का प्रयोग होता था. कॉमर्शियल सिलिंडर की सप्लाई प्रभावित होने से ये संस्थान बंद होने की कगार पर हैं.

LPG संकट ख़त्म करेगी यूपी सरकार ! PNG बनेगी सहारा ! (ETV Bharat)

यूपी सरकार ने ग्रीन गैस लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वो व्यावसायिक संस्थानों में पीएनजी कनेक्शन देकर ईंधन के संकट को दूर करे. इसके लिए जीजीएल को व्यवसायिक संस्थानों को जल्द कनेक्शन देकर सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

लखनऊ : अमेरिका-ईरान-इज़रायल युद्ध से उपजे गैस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है. ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार आम जनता को राहत देने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार कर रही है.

लखनऊ के पॉश इलाके जैसे कि गोमती नगर, नगर एक्सटेंशन, आशियाना, इंदिरा नगर जैसे क्षेत्रों में पीएनजी गैस की सप्लाई व्यापक तरीके से हो रही है. इसको लेकर हमने यहां के पीएनजी कनेक्शन होल्डर से बात की तो उपभोक्ताओं ने बताया कि इन क्षेत्रों में निर्बाध रूप से पीएनजी की सप्लाई मिल रही है.

घरेलू गैस किल्लत दूर करेगी जलावनी लकड़ी. (ETV Bharat)

वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमाशंकर ने बताया कि गोमती नगर और गोमती नगर एक्सटेंशन में हजारों की संख्या में फ्लैट हैं, जहां पर पीएनजी की सप्लाई बेहतर तरीके से मिल रही है. कई वर्षों से मैं पीएनजी गैस का उपभोक्ता हूं, कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है.

गैस किल्लत दूर करेगी लकड़ी. (ETV Bharat)

गोमती नगर एक्सटेंशन में रहने वाली सोनम सिंह ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से लखनऊ में रह रही हैं और उनके यहां पीएनजी गैस का कनेक्शन है. कभी भी उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हुई. सोनम सिंह ने बताया कि गैस की पूर्ति लगातार होती है. अच्छी बात यह है कि इसकी लागत भी कम है. यह एलपीजी की अपेक्षा काफी सस्ती पड़ती है. उन्होंने बताया कि उनके घर में महीने का खर्च मात्र ₹300 आता है.

गोमती नगर के रहने वाले आरपी सिंह ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन होने से काफी राहत है एलपीजी गैस लोगों को नहीं मिल पा रही, लेकिन जिन लोगों के यहां पीएनजी का कनेक्शन है, उन्हें गैस की कोई समस्या नहीं हो रही है.

साथ ही सस्ते रेट पर लगातार गैस मिल रही है. एक सवाल के जवाब में आरपी सिंह ने बताया कि हमारे घर पर पीएनजी का कनेक्शन है, ऐसे में अगर सरकार ने फैसला लिया है कि हमें एलपीजी नहीं दी जाएगी, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं है.

इन लोगों को नहीं मिल पा रहा कनेक्शन

हालांकि जिन क्षेत्रों में पीएनजी गैस का इंफ्रॉस्ट्रक्चर मजबूत है, वहां पर निर्वाचित रूप से पीएनजी गैस की सप्लाई हो रही है. हालांकि लखनऊ का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, जहां पर ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से गैस उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन लोगों को यहां पर कनेक्शन लेने में और सप्लाई प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है.

PNG को लेकर कइयों को हो रही परेशानी

केस 1- एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड के रहने वाले कन्हैया लाल दीक्षित ने बताया कि "हमने पांच साल पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए एप्लाई किया था, लेकिन हमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है. कई बार ग्रीन गैस लिमिटेड के मुख्यालय में अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं. इसके बाद भी हमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है. कंपनी ने हमारे यहां पाईलाइन और मीटर की व्यवस्था तो की है, लेकिन हमें गैस नहीं मिल पा रही है."

केस 2- एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड के प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि हम अधिकारियों के चक्कर काट-काटकर थक गए हैं, लेकिन हमें पीएनजी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है. कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें पीएनजी की सुविधा नहीं मिल रही है. कंपनी ये दावा तो करती है कि हमारे क्षेत्र में सप्लाई है, लेकिन इस सप्लाई को घरों तक पहुंचाने में कंपनी फेल नजर आ रही है.

एलपीजी की सप्लाई प्रभावित

लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें गैस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लखनऊ में तमाम ऐसे छोटे दुकानदार व परिवार हैं, जिनको गैस न मिलवाने के चलते काफी समस्या हो रही है.

केस 1- गोमती नगर एक्सटेंशन में चाय की दुकान चलाने वाले विनीत राठौर ने बताया कि "हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. न ही कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है. कुछ दलाल है जो दोगुने रेट पर सिलेंडर दे रहे हैं. ऐसे में हमने लकड़ी से चूल्हा जलाकर काम करने का फैसला लिया है. इससे दिक्कत तो हो रही है, लेकिन करें क्या."

केस 2- लखनऊ की रहने वाली विनोदनी देवी ने बताया कि एलपीजी गैस न मिलने से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. गैस न मिलने से महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है.

ग्रीन गैस लिमिटेड के सामने है बड़ी चुनौती

एलपीजी क्राइसिस के समय पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रीन गैस लिमिटेड को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह लखनऊ में कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले संस्थानों को, जिन्हें एलपीजी गैस सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कनेक्शन देकर पीएनजी उपलब्ध कराएं. इससे वह अपने व्यवसाय को जारी रख सकें. ऐसे में ग्रीन गैस लिमिटेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन क्षेत्रों में स्थापित व्यावसायिक संस्थान है, जहां पर ग्रीन गैस लिमिटेड का इंफ्रॉस्ट्रक्चर मौजूद नहीं है.

गौर करें तो लखनऊ का बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जहां पर ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से इंफ्रॉस्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है. या तैयार किया जा रहा है. ऐसे में एक बड़ा क्षेत्र ग्रीन गैस लिमिटेड सप्लाई की पहुंच से बाहर है. जिस क्षेत्र में ग्रीन गैस लिमिटेड ने पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर तैयार कर रखा है और गैस उपलब्ध करा रहा है उन क्षेत्रों में व्यवसायिक संस्थानों को आसानी से पीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा सकती.

ग्रीन गैस लिमिटेड के एमडी गिरजा शंकर ने बताया कि शासन के निर्देशों के बाद से हम लगातार व्यावसायिक संस्थानों को कनेक्शन देकर पीएनजी की आपूर्ति कर रहे हैं.

इन क्षेत्रों में गैस की सप्लाई का दावा

लखनऊ के किन क्षेत्रों में पीएनजी गैस की सप्लाई हो रही है? इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रीन गैस लिमिटेड के एमडी गिरजा शंकर ने बताया कि राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम गार्डन, वसंत कुंज योजना, आशियाना, बिजनौर रोड, मवैया, हिंद नगर, कृष्णा नगर, एलडीए कॉलोनी, मानसरोवर योजना, रायबरेली रोड, राजाजीपुरम, सतरौना, शारदा नगर, अलीगंज, चिनहट, फैजाबाद रोड, फरीदी नगर, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम एक्सटेंशन, महानगर, तकरोही, वास्तु खंड, विभव खंड, विभूति खंड, विनय खंड, विकल्प खंड, विकास नगर, विक्रांत खंड, विशाल खंड, विशेष खंड, नेहरू एनक्लेव, न्यू हैदराबाद, निशातगंज, विजयखंड, विकासखंड, विनय खंड, विनीत खंड, विपिन खंड, विपुल खंड, विराज खंड, विराम खंड, विराट खंड, विशाल खंड, विश्वास खंड, विवेक खंड, कैंटोनमेंट, नीलमथा, वृंदावन योजना, गोमती नगर एक्सटेंशन, बालागंज, हरदोई रोड, काशीराम योजना, गौतम पल्ली, गवर्नर हाउस, राज भवन कॉलोनी, अमौसी एयरपोर्ट, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नदरगंज, इंडस्ट्रियल एरिया, सरोजिनी नगर में हो रहा है.

लखनऊ में 84 हजार पीएनजी कनेक्शन

ग्रीन गैस लिमिटेड राजधानी लखनऊ में पीएनजी और सीएनजी गैस की सप्लाई करती है. मुख्य रूप से ग्रीन गैस लिमिटेड लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या व सुल्तानपुर में पीएनजी सप्लाई का काम कर ही है.

राजधानी लखनऊ की बात करें, तो राजधानी लखनऊ में पीएनजी के 84 हजार कनेक्शन हैं. वहीं अगर सीएनजी की बात करें, तो राजधानी लखनऊ में 45 सीएनजी स्टेशन मौजूद है. यहां पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों को सीएनजी उपलब्ध कराई जाती है.

ग्रीन गैस लिमिटेड 4 तरह की देता है सप्लाई

ग्रीन गैस लिमिटेड मुख्य रूप से चार तरह से गैस की सप्लाई देता है. घरों के लिए पीएनजी गैस उपलब्ध कराई जाती है, जो कि पाइपलाइन की मदद से घरों तक पहुंचाई जाती है. लखनऊ में पीएनजी गैस के 84 हजार कनेक्शन हैं.

ग्रीन गैस लिमिटेड, गाड़ियों के लिए सीएनजी गैस उपलब्ध कराती है. राजधानी लखनऊ में 45 सीएनजी स्टेशन तैयार किए गए, जहां पर हजारों गाड़ियों को सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जाती है.

कॉमर्शियल संस्थाओं को भी पीएनजी गैस से जोड़ा जाता है, जिसके लिए ग्रीन गैस लिमिटेड होटल रेस्टोरेंट जैसे संस्थानों को पीएनजी गैस की सप्लाई देती है.

ग्रीन गैस लिमिटेड इंडस्ट्री को भी गैस उपलब्ध कराती है. लखनऊ में ग्रीन गैस लिमिटेड के बड़े उपभोक्ताओं की बात करें, तो पराग, अमूल, अशोक लीलैंड जैसे संस्थानों को ग्रीन गैस लिमिटेड गैस उपलब्ध कराती है.