सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका: यूपी सरकार राज्यकर्मी साहित्यकारों को देगी 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार राज्यकर्मी साहित्यकारों को उत्कृष्ट लेखन के लिए 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार देगी. आवेदन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:25 PM IST
लखनऊ: अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और इसके साथ ही कलम के भी धनी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. योगी सरकार अब प्रदेश के राज्यकर्मी साहित्यकारों को उनकी प्रतिभा के सम्मान में एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने जा रही है. इसके लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वर्ष 2026-27 के पुरस्कारों हेतु पात्र लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. इस खास योजना के तहत पूरे प्रदेश से अधिकतम 24 साहित्यकारों का चयन किया जाएगा, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति और दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए यह सम्मान राशि प्रदान की जाएगी.
हर कार्यालय में प्रचार के निर्देश, जानिए कौन कर सकता है आवेदन: देवरिया के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना का अपने-अपने कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं और इसे नोटिस बोर्ड पर भी जरूर लगाएं, ताकि कोई भी पात्र साहित्यकार इस सुनहरे मौके से वंचित न रह जाए. इस पुरस्कार योजना में उत्तर प्रदेश के वर्तमान और सेवानिवृत्त राज्यकर्मी पूरी तरह भाग ले सकते हैं. इसके साथ ही अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अहिंदी भाषी राज्यकर्मी लेखक भी निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार अपना आवेदन भेज सकते हैं. संस्थान का मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं-बोलियों और उर्दू भाषा के साहित्य का संवर्धन व प्रचार-प्रसार करना तथा राज्यकर्मियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना है.
आवेदन की आखिरी तारीख कल, सचिवालय के इस पते पर भेजनी होंगी प्रतियां: इच्छुक राज्यकर्मी साहित्यकारों के लिए यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी 17 नवंबर 2026 ही निर्धारित की गई है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसके प्रिंटआउट की छह प्रतियां अपनी प्रकाशित किताबों सहित 17 नवंबर 2026 तक लखनऊ स्थित कार्यालय में पहुंचाना अनिवार्य है. इसके लिए आपको अपने दस्तावेज राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, कक्ष संख्या-119 ब, भूतल, निकट गेट संख्या-9, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हजरतगंज, लखनऊ के पते पर भेजने होंगे. पुरस्कारों की अंतिम संख्या और विजेताओं के चयन को लेकर पुरस्कार चयन समिति का निर्णय ही सर्वमान्य और अंतिम होगा.
जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और कहां मिलेगी विस्तृत जानकारी: यदि आप इस सम्मान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन प्रारूप और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए सीधे Google फॉर्म लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं. चूंकि समय बहुत कम बचा है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को बिना किसी देरी के आज ही अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. तो देर मत कीजिए, अगर आपकी कलम में वाकई दम है और समाज को दिशा देने की ताकत है, तो यह एक लाख रुपये का प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है.
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