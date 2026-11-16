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सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका: यूपी सरकार राज्यकर्मी साहित्यकारों को देगी 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार, ऐसे करें आवेदन

वर्तमान और सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों के साथ अहिंदी भाषी लेखक भी कर सकते हैं आवेदन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और इसके साथ ही कलम के भी धनी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. योगी सरकार अब प्रदेश के राज्यकर्मी साहित्यकारों को उनकी प्रतिभा के सम्मान में एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने जा रही है. इसके लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वर्ष 2026-27 के पुरस्कारों हेतु पात्र लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. इस खास योजना के तहत पूरे प्रदेश से अधिकतम 24 साहित्यकारों का चयन किया जाएगा, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति और दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए यह सम्मान राशि प्रदान की जाएगी.

हर कार्यालय में प्रचार के निर्देश, जानिए कौन कर सकता है आवेदन: देवरिया के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना का अपने-अपने कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं और इसे नोटिस बोर्ड पर भी जरूर लगाएं, ताकि कोई भी पात्र साहित्यकार इस सुनहरे मौके से वंचित न रह जाए. इस पुरस्कार योजना में उत्तर प्रदेश के वर्तमान और सेवानिवृत्त राज्यकर्मी पूरी तरह भाग ले सकते हैं. इसके साथ ही अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अहिंदी भाषी राज्यकर्मी लेखक भी निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार अपना आवेदन भेज सकते हैं. संस्थान का मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं-बोलियों और उर्दू भाषा के साहित्य का संवर्धन व प्रचार-प्रसार करना तथा राज्यकर्मियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना है.