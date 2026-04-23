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यूपी चुनाव 2027: योगी सरकार का बड़ा दांव, सभी 403 विधानसभाओं में बनेंगे स्थाई हेलीपैड

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र या तहसील मुख्यालय पर अपना एक स्थाई और पक्का हेलीपैड हो. अभी तक चुनावी रैलियों या वीआईपी दौरों के लिए आनन-फानन में कच्चे मैदानों में अस्थाई हेलीपैड बनाए जाते थे, जिन्हें बाद में उखाड़ दिया जाता था.

रामपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी रण की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार तैयारी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान से भी है. योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में स्थाई हेलीपैड बनाने का प्लान तैयार किया है.

यूपी में बिछेगा हेलीपैड्स का जाल: अस्थाई निर्माण में न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि हर बार लाखों रुपये पानी की तरह बहाए जाते थे. अब सरकार ने इस फिजूलखर्ची को रोककर स्थाई बुनियादी ढांचा खड़ा करने का फैसला किया है जिससे दिग्गज नेताओं की आवाजाही के लिए बार-बार एनओसी का झंझट खत्म हो जाएगा. इसके अलावा यह स्थाई ढांचा मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को तुरंत बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा. बाढ़ या अन्य आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी इससे काफी तेजी आएगी.

जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को भेजा प्रस्ताव: इस योजना पर जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है और रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसमें काफी मुस्तैदी दिखाई है. जिलाधिकारी ने जिले की तहसीलों में हेलीपैड के लिए जमीन चिह्नित कर ली है और इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लोक निर्माण विभाग को भेज दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां कंक्रीट के स्थाई हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. शासन के निर्देश हैं कि प्राथमिकता उन जमीनों को दी जाए, जो तहसील मुख्यालय या मुख्य सड़कों के पास स्थित हों.

योगी सरकार का मास्टर प्लान: एक हेलीपैड की लागत करीब 20 से 40 लाख रुपये आने का अनुमान है, जिसमें बाउंड्री वॉल और एप्रोच रोड की सुविधा भी शामिल होगी. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सदर तहसील की पुलिस लाइन में पहले से हेलीपैड मौजूद है, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सभी तहसीलों के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं. योगी सरकार का यह कदम न केवल राजनीतिक रैलियों को आसान बनाएगा, बल्कि भविष्य में आपदा के समय आम जनता के लिए लाइफलाइन साबित होगा. रामपुर से लेकर बलिया तक, अब यूपी के हर कोने में उड़ान भरना और राहत पहुंचाना पहले से कहीं अधिक सुगम होगा.

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