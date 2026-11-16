वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा पर सरकार सख्त, मुख्य सचिव बोले- लोगों को जागरूक करना जरूरी
मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर आर्थिक वर्गों तक वित्तीय सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अवैध वित्तीय गतिविधियों, फर्जी निवेश योजनाओं और साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है. इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं. खासतौर पर विद्यार्थियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर आर्थिक वर्गों तक वित्तीय सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई जाए.
सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की 22वीं बैठक हुई. इसमें वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया. बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकों, पुलिस और संबंधित विभागों को वित्तीय एवं साइबर अपराधों से जुड़ी सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करने के निर्देश दिए.
साथ ही ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले संबंधित कंपनी के दस्तावेज और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की जांच जरूर करें.
सचेत पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का तय समय में हो निस्तारण : मुख्य सचिव ने सचेत पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई करने और उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए. उन्होंने आर्थिक अपराधों की गुणवत्तापूर्ण जांच, प्रभावी पैरवी और दोषियों को सजा दिलाने पर भी जोर दिया. आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को अपनी कार्रवाई और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए.
बैठक में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम-2019 के क्रियान्वयन, प्रदेश में सक्रिय बहुराज्यीय सहकारी समितियों के खिलाफ शिकायतों और ईओडब्ल्यू तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की कार्रवाई की समीक्षा की गई. इसके अलावा फर्जी निवेश कंपनियों, डिफॉल्टर कंपनियों और गैर-निगमित संस्थाओं की अवैध गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर चर्चा हुई.
धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय की जरूरत : आरबीआई के महाप्रबंधक परिमल बाजपेई ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की जरूरत बताई. उन्होंने बताया कि आरबीआई की ओर से श्रावस्ती, आगरा और सोनभद्र में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनमें लोगों को सीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए.
ऑनलाइन लेनदेन में सावधानियों की दी गई जानकारी : बैठक में यह भी बताया गया कि 29 जुलाई 2026 को लखनऊ में यूपी पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसके अलावा ई-बात कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन में सावधानियों की जानकारी दी गई. प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और शहरी गरीबों के लिए नौ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
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