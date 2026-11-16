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वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा पर सरकार सख्त, मुख्य सचिव बोले- लोगों को जागरूक करना जरूरी

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अवैध वित्तीय गतिविधियों, फर्जी निवेश योजनाओं और साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है. इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं. खासतौर पर विद्यार्थियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर आर्थिक वर्गों तक वित्तीय सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई जाए.

सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की 22वीं बैठक हुई. इसमें वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया. बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकों, पुलिस और संबंधित विभागों को वित्तीय एवं साइबर अपराधों से जुड़ी सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करने के निर्देश दिए.

साथ ही ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले संबंधित कंपनी के दस्तावेज और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की जांच जरूर करें. सचेत पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का तय समय में हो निस्तारण : मुख्य सचिव ने सचेत पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई करने और उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए. उन्होंने आर्थिक अपराधों की गुणवत्तापूर्ण जांच, प्रभावी पैरवी और दोषियों को सजा दिलाने पर भी जोर दिया. आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को अपनी कार्रवाई और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए.