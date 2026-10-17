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धुंध में सुरक्षित सफर की तैयारी: यूपी में ब्लैक स्पॉट्स के पास तैनात रहेंगे रेस्क्यू वाहन

यूपी में ब्लैक स्पॉट्स के पास तैनात रहेंगे रेस्क्यू वाहन ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में ठंड की दस्तक के बीच एक्सप्रेसवे वे सहित अन्य मार्गों पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए रेस्क्यू वाहनों की संख्या में वृद्धि और घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आपदा एवं राहत विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.





तैनात रहेंगे रेस्क्यू वाहन: राहत आयुक्त के अनुसार, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित स्थलों के आस-पास पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं सड़क सुरक्षा के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगे रिफ्लेक्टिव चिह्नों, कैट्स आई, दिशासूचक बोर्ड और अन्य संकेतकों की नियमित जांच करने के लिए कहा गया है. राहत आयुक्त ने सड़क की बॉर्डर लाइन और मध्य रेखा पर बनी सफेद पट्टियों को स्पष्ट रखने के निर्देश दिए हैं. जिससे कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को सड़क की सीमा और दिशा समझने में परेशानी न हो.





मोड़ और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सतर्कता: राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर ने कहा कि प्रमुख चौराहों, तिराहों, क्रॉसिंग, मोड़ों और दुर्घटना संभावित स्थलों पर स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग व यातायात संकेतकों को दुरुस्त रखा जाएगा. साथ ही जरूरत के अनुसार चेतावनी संकेतक और गति सीमा से जुड़े बोर्ड भी लगाए जाएंगे. वहीं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं चलने वाले अनफिट वाहनों और जुगाड़ से निर्मित असुरक्षित वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. धुंध में सुरक्षित सफर की तैयारी (Photo Credit: ETV Bharat)