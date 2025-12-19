ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव के सरकारी स्कूल में खुली पहली स्पेस लैब, बच्चे जानेंगे अंतरिक्ष की दुनिया, चंद्रयान-मंगलयान से सीखेंगे

यूपी के इस गांव के सरकारी स्कूल में खुली स्पेस लैब. ( kanpur dm media cell. )