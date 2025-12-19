यूपी के इस गांव के सरकारी स्कूल में खुली पहली स्पेस लैब, बच्चे जानेंगे अंतरिक्ष की दुनिया, चंद्रयान-मंगलयान से सीखेंगे

ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव के सरकारी स्कूल में खुली स्पेस लैब. (kanpur dm media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 8:02 AM IST

कानपुर: यूपी के सरकारी स्कूल में अब अंतरिक्ष लैब भी नजर आने लगी है. इसकी शुरुआत हुई है कानपुर के एक गांव के सरकारी स्कूल से. इस लैब के खुल जाने से यहां पढ़ने वाले बच्चों को अंतरिक्ष की कई रोचक जानकारियां मिलेंगीं. इसके साथ ही उन्हें स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

कहां खुली है ये लैब: दरअसल, जिले के बिधनू ब्लॉक की नगवा ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में गुरुवार को पहली ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना की गई. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया. यह लैब व्योमिका स्पेस लखनऊ और इसरो के अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र( सैक), अहमदाबाद के सहयोग से खोली गई है. लैब के जरिए ग्रामीण बच्चों को विज्ञान और तकनीक की दुनिया से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी.

लैब में कई उपकरण बढ़ाएंगे अंतरिक्ष की जानकारी. (kanpur dm media cell.)
क्या-क्या उपकरण लगे: इस स्पेस लैब में टेलीस्कोप, यूएवी, रोबोट, चंद्रयान और मंगलयान मॉडल, पीएसएलवी, जीएसएलवी, सैटेलाइट मॉडल, हाइड्रो रॉकेट और प्रज्ञान रोवर के प्रोटोटाइप यहां देखने को मिल जाएंगे. कुल 62 बड़े और छोटे विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट यहां लगाए गए हैं.
लैब में मिलेंगी कई रोचक जानकारी. (kanpur dm media cell.)

बच्चे खुद कर सकेंगे प्रयोग: इस लैब में बच्चे अंतरिक्ष रॉकेट और विज्ञान के कई प्रयोग खुद कर सकेंगे. बच्चों का कहना है कि उन्हें अब विज्ञान पढ़ने और समझना पहले से ज्यादा और रोचक लगेगा. खगोल विज्ञान, रोबोटिक ड्रोन, तकनीक रॉकेट और सैटेलाइट के प्रयोग भी यहां किए जा सकेंगे.

लैब की स्थापना के लिए राशि उपलब्ध कराई: इस लैब की स्थापना के लिए ग्राम प्रधान आशीष बाजपेई ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि में से 7 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा के लिए एक काफी ज्यादा प्रेरक उदाहरण बताया. लैब के उद्घाटन के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन भी मौजूद रहीं. उन्होंने इसे बच्चों के लिए बेहतरीन संसाधन बताया.


