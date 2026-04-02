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दिव्यांग से शादी पर कितना पैसा यूपी सरकार देती? जानिए

फिरोजाबाद: यूपी सरकार दिव्यांगजनों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता देती है. इसके लिए सरकार की ओर से बजट निर्धारित कर दिया गया है. ये आर्थिक लाभ पाने के लिए दिव्यांगजनों को आवेदन करना अनिवार्य है. चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में.

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी. विभाग के मुताबिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शादी विवाह प्रात्साहन पुरस्कार योजना भी संचालित की जाती है.



क्या है पात्रता और शर्ते: उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो. युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो. दिव्यांग प्रमाणपत्र 40 प्रतिशत से कम का नहीं होना चाहिए.





ये शर्ते भी जान लें: आय प्रमाणपत्र (दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो), निवास प्रमाणपत्र (युवक एवं युवती दोनों उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो), वर एवं वधू के आधारकार्ड की प्रति, यूडीआईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का अंक पत्र/पैन कार्ड, शादी कार्ड के साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित युवक एवं युवती दोनों का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है और दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी भी आपराधिक मामलें में दंडित न किया गया हो.