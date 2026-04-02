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दिव्यांग से शादी पर कितना पैसा यूपी सरकार देती? जानिए

यूपी सरकार दिव्यांगों की मदद किस योजना के जरिए कर रही, कैसे करें आवेदन?

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दिव्यांग से शादी पर कितना पैसा यूपी सरकार देती? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:02 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 1:45 PM IST

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फिरोजाबाद: यूपी सरकार दिव्यांगजनों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता देती है. इसके लिए सरकार की ओर से बजट निर्धारित कर दिया गया है. ये आर्थिक लाभ पाने के लिए दिव्यांगजनों को आवेदन करना अनिवार्य है. चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में.

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी. विभाग के मुताबिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शादी विवाह प्रात्साहन पुरस्कार योजना भी संचालित की जाती है.

क्या है पात्रता और शर्ते: उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो. युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो. दिव्यांग प्रमाणपत्र 40 प्रतिशत से कम का नहीं होना चाहिए.

ये शर्ते भी जान लें: आय प्रमाणपत्र (दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो), निवास प्रमाणपत्र (युवक एवं युवती दोनों उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो), वर एवं वधू के आधारकार्ड की प्रति, यूडीआईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का अंक पत्र/पैन कार्ड, शादी कार्ड के साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित युवक एवं युवती दोनों का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है और दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी भी आपराधिक मामलें में दंडित न किया गया हो.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन: उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 या आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाली हो तो वे समस्त दस्तावेज के साथ जनसेवा केन्द्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन करें. इसके लिए विभाग की वेबसाइट diviyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी. इसके बाद हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी फिरोजाबाद विकास भवन दबरई में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते है.

कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी: उनके मुताबिक पुरुष के दिव्यांग होने पर 15 हजार एवं महिला के दिव्यांग होने पर 20 हजार तथा दोनों पति-पत्नी के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाती है.




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Last Updated : April 2, 2026 at 1:45 PM IST

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