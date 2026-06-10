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वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, बुलंदशहर, सुलतानपुर, बाराबंकी में पेयजल-सीवेज योजनाएं समय पर पूरी हों: मुख्य सचिव

लखनऊ: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट और जनगणना कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिए.

कहां कौन से प्रोजेक्ट मंजूर: वाराणसी में पेयजल की चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली. इनके पूरे होने पर करीब 1.75 लाख घरों को नियमित पेयजल कनेक्शन मिलेगा. सीवरेज के लिए लहरतारा, दीनापुर, चितईपुर, ट्रांस वरुणा और ओल्ड सिस वरुणा सहित 10 योजनाएं मंजूर हुईं, जिससे करीब 3 लाख घरों को सीवर कनेक्शन मिलेगा. इसके अलावा गोरखपुर में गोड़धोइया नाले के चैनलाइजेशन, आगरा में 100 एमएलडी क्षमता का एसटीपी और मथुरा-वृंदावन में वृंदावन के 8 एमएलडी प्लांट के उन्नयन को भी मंजूरी मिली.



बुलंदशहर, सुल्तानपुर और बाराबंकी में तीन अमृत सरोवर भी बनेंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि ये परियोजनाएं शहरों में पेयजल, सीवरेज और जल संरक्षण को मजबूत करेंगी. सभी विभाग समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करें. इस बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और जल निगम के एमडी रवींद्र कुमार मौजूद थे.



जनगणना की भी समीक्षा: फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, कौशाम्बी, झांसी, लखनऊ, गोंडा और गौतमबुद्धनगर जिलों में चल रहे जनगणना कार्य की समीक्षा की. उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को साफ कहा कि जनगणना में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



पहले चरण में मकान सूचीकरण: मुख्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार रोजाना जनगणना की प्रगति देख रही है.पहले चरण में मकान सूचीकरण का काम समय सीमा में पूरा कराया जाए. इसके लिए दैनिक समीक्षा करें और जमीन पर आने वाली दिक्कतों का तुरंत हल निकालें. उन्होंने निर्देश दिया कि जो कर्मी सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनके खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए जिन इलाकों में काम धीमा है, वहां विशेष कोशिश करके लक्ष्य पूरा किया जाए. समय पर और पारदर्शी तरीके से गणना ब्लॉक पूरे होने से पूरी जनगणना तेज होगी और आंकड़े भरोसेमंद बनेंगे. बैठक में जनगणना निदेशक शीतल वर्मा समेत अधिकारी मौजूद रहे.



इसी दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अमृत 2.0 के तहत 18वीं स्टेट हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी हुई.इसमें शहरी इलाकों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत करने के लिए 17 परियोजनाओं की डीपीआर मंजूर की गईं. इनमें 4 पेयजल, 10 सीवरेज और 3 अमृत सरोवर शामिल हैं. मुख्य सचिव ने नाबार्ड के आरआईडीएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं की हाई पावर कमेटी की बैठक में भी निर्देश दिए.





उन्होंने कहा कि 2026-27 में परियोजनाओं का पुनः प्राथमिकीकरण, प्रतिपूर्ति दावे और पूर्णता प्रमाणपत्र समय पर नाबार्ड को भेजें.नाबार्ड को विभागों के साथ डिजिटल सिस्टम जोड़ने को कहा गया ताकि निगरानी आसान हो.जो परियोजनाएं शुरू नहीं हुईं या धीमी हैं, उन्हें तेजी से पूरा करने और दावे भेजने के निर्देश दिए. नाबार्ड ने बताया कि पिछले साल आरआईडीएफ के तहत 2419 करोड़ की नई परियोजनाएं मंजूर हुईं और 3000 करोड़ का ऋण बांटा गया. बैठक में पशुपालन के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, लोक निर्माण के प्रमुख सचिव अजय चौहान और वित्त सचिव संदीपा कौर सहित नाबार्ड के अधिकारी शामिल रहे.