बरेली में डॉ. संजय निषाद बोले- अखिलेश सच्चे यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार बन उसे बचाएं

योगी सरकार के मंत्री निषाद ने कहा- जो अपने वंश की बात नहीं कर सकता, वह दूसरों की क्या करेगा?

मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर साधा निशाना.
मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. कहा कि अगर वह सच्चे यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार बनकर अपने वंश को बचाने की बात करें. समाजवादी पार्टी का इंजन सही होता तो इतने लोग सपा छोड़कर क्यों जाते?.

मंत्री संजय निषाद गुरुवार को बरेली पहुंचे. वह सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया. कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जी की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है. जो अपने वंश की बात नहीं कर सकता, वह दूसरों की क्या करेगा?.

मंत्री ने कहा कि यहां त्यौहार तलवार से नहीं बल्कि संस्कारों से मनाया जाता है. अखिलेश यादव के सलाहकार कौन हैं, उनको अपना सलाहकार बदल देना चाहिए. पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित है. ऐसे जितने लोग थे, वे अब मोदी के साथ हैं. जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको पीडीए याद नहीं आता, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब इनको पीडीए याद आता है.

संभल के सांसद के बयान पर संजय निषाद ने कहा कि मुसलमान धन्यवाद दें कि हमारी सरकार आने के बाद हिंदू-मुस्लिम दंगे खत्म हो गए, नहीं तो आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में किस तरह दंगा हुआ था. कैराना से लोग कैसे पलायन कर गए थे.

संजय निषाद ने कहा कि वह बिहार चुनाव में एनडीए के साथ हैं. पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं. लखनऊ में जगह-जगह एक इंजन, मजबूत इंजन के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि यूपी में 4 बार उनकी सरकार रही, पिछड़ों के नाम पर सरकार आई. किसानों के लिए एक बार भी कलम चलाते गए होते, कुछ किए होते तो लोग साथ रहते. पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया गया.

मंत्री ने कहा कि जब हाथी की सरकार आती है तो सतीश एंड कंपनी और जब साइकिल की सरकार आती है तो अब माता प्रसाद एंड कंपनी है. ये दोनों कंपनियां चलती हैं तो बाकी पिछड़े कहां जाएंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अर्थव्यवस्था ठीक की है, डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था ठीक की है.

SANJAY NISHAD TARGETS AKHILESH
UP POLITICS
KRISHNA JANMABHOOMI MATHURA
योगी सरकार मंत्री बरेली दौरा
SANJAY NISHAD AKHILESH YADAV

