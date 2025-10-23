ETV Bharat / state

बरेली में डॉ. संजय निषाद बोले- अखिलेश सच्चे यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार बन उसे बचाएं

बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. कहा कि अगर वह सच्चे यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार बनकर अपने वंश को बचाने की बात करें. समाजवादी पार्टी का इंजन सही होता तो इतने लोग सपा छोड़कर क्यों जाते?.

मंत्री संजय निषाद गुरुवार को बरेली पहुंचे. वह सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया. कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जी की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है. जो अपने वंश की बात नहीं कर सकता, वह दूसरों की क्या करेगा?.

मंत्री ने कहा कि यहां त्यौहार तलवार से नहीं बल्कि संस्कारों से मनाया जाता है. अखिलेश यादव के सलाहकार कौन हैं, उनको अपना सलाहकार बदल देना चाहिए. पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित है. ऐसे जितने लोग थे, वे अब मोदी के साथ हैं. जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको पीडीए याद नहीं आता, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब इनको पीडीए याद आता है.

संभल के सांसद के बयान पर संजय निषाद ने कहा कि मुसलमान धन्यवाद दें कि हमारी सरकार आने के बाद हिंदू-मुस्लिम दंगे खत्म हो गए, नहीं तो आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में किस तरह दंगा हुआ था. कैराना से लोग कैसे पलायन कर गए थे.