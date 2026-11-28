ETV Bharat / state

दो-ढाई हजार कोई रिश्वत नहीं...मंत्री बेबीरानी मौर्य का बयान चर्चा में

मंत्री बेबीरानी मौर्य का बयान चर्चा में. ( etv bharat )

हाथरस: उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हाथरस की मलिन बस्ती रमनपुर में जन चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया. जिले की प्रभारी मंत्री ने चौपाल में लोगों की समस्या सुनी और दो महिला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के एक -एक लाख रुपये के चेक सौंपे. मंत्री ने दो-ढाई हजार रुपए को करप्शन नहीं माना.





जन चौपाल में मंत्री का सम्बोधन, महिलाओं से पूछताछ आदि सब कुछ अधिकारियों की मंशा के अनुसार चल रहा था. इस बीच अचानक एक महिला फरियादी ने रंग में भंग डाल दिया. उसने नगर पालिका की एक कर्मचारी पर ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर दो, ढाई हजार रुपए लिए जाने का आरोप लगा दिया, तो सब स्तब्ध रह गए.





क्या कहा था: जब मंत्री से पत्रकारों ने इस बावत सवाल किया तो उन्होंने योजना का लाभ दिलाने के लिए गरीब महिला से ली गयी दो -ढाई हजार की रकम को एक तरह से रिश्वत ही नहीं माना. कहा कि उसने कुछ कागज बनवाने के लिए पैसे लिए होंगे. दो -ढाई हजार रुपए कोई करप्शन नहीं होता. दो- ढाई हजार रुपए करप्शन नहीं होता तो कितनी धनराशि करप्शन के अंतर्गत आती है. यह पूछे जाने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमें क्या पता.