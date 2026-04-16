सरकारी फरमान: हजारों अनपढ़ और स्मार्टफोनविहीन कर्मचारियों को करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स
मिशन कर्मयोगी के तहत चपरासियों के लिए भी AI कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है. इससे लाखों अनपढ़ और स्मार्टफोनविहीन कर्मचारी परेशान हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 4:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मिशन कर्मयोगी भारत' के तहत राज्य के सभी 63 विभागों के करीब 17 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित कोर्स को अनिवार्य कर दिया है.
इस आदेश के दायरे में चपरासी, बेलदार, माली, रसोइए, मुलाजिम समेत निचले स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं.
आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण कर कम से कम तीन AI कोर्स पूरा करना जरूरी है, जिसमें 'Introduction to AI' अनिवार्य है. पूरा न करने पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है. जिसमें वेतन रोकने का भी प्राविधान है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के अंतर्गत समस्त सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से कोर्स पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव एसपी गोयल के अनुसार, कर्मचारियों को चार घंटे की लर्निंग के अलावा कम से कम तीन AI कोर्स पूरे कर ‘AI दक्ष’ बैज और एक एडवांस्ड कोर्स पूरा कर ‘कर्मयोगी उत्कर्ष’ बैज प्राप्त करना होगा.
इस दौरान कोई बैठक या कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर सभी मुख्यालय व फील्ड कर्मचारियों को यह आदेश लागू होगा. सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या हैं ये कोर्स
सरकारी आदेश के मुताबिक, साधना सप्ताह या नियमित अभियान के अंतर्गत कर्मचारियों को AI दक्ष बैज हासिल करने के लिए कोर्स पूरे करने होंगे.
मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रशिक्षण डिजिटल कौशल विकास और भविष्योन्मुखी प्रशासन के लिए आवश्यक है.
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त प्रदेश में चपरासियों की संख्या लाखों में है. कई जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चपरासी या तो अनपढ़ हैं या basic शिक्षा तक सीमित हैं. आधे से अधिक के पास स्मार्टफोन नहीं है.
आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर कोर्स ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं, जो मोबाइल या कंप्यूटर पर ही किए जा सकते हैं. अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे कर्मचारी इन कोर्स को समझने में असमर्थ हैं. कई चपरासी तो बेसिक अंग्रेजी भी ठीक से नहीं पढ़ पाते.
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता शशि प्रकाश मिश्र ने बताया कि सरकार का इरादा सराहनीय है. कर्मयोगी मिशन के तहत क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया. ऑफलाइन ट्रेनिंग या सरल किताबों का सहारा नहीं दिया जा रहा है.
उन्होंने इसे अव्यवहारिक' बताया. हमारे कई साथी गांवों में रहते हैं. उनके पास न स्मार्टफोन है, न इंटरनेट। AI क्या चीज है, यह समझाने के लिए पहले basic literacy की जरूरत है. हजारों ऐसे चपरासी हैं जो 5वीं क्लास पास भी नहीं हैं. सरकार ने कर्मयोगी नियम का हवाला देते हुए आदेश जारी किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज किया गया है.
सरकार का दावा है कि कोर्स सरल भाषा में तैयार किए गए हैं और AI, ई-गवर्नेंस, नेतृत्व कौशल जैसे विषय शामिल हैं, लेकिन चपरासी स्तर पर इनका क्या उपयोग होगा, यह सवाल उठ रहा है. एक चपरासी ने बताया, हम फाइलें ले जाते हैं, चाय बनाते हैं, दफ्तर साफ करते हैं। AI कोर्स करके हमारा काम क्या बेहतर होगा? पहले सैलरी समय पर और प्रमोशन का रास्ता खोलो.
सरकार की तैयारी
योगी सरकार का कहना है कि मिशन कर्मयोगी के तहत सभी कर्मचारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना लक्ष्य है. कुछ विभागों में वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी AI कोर्स पूरा कर प्रमाणपत्र बांट रहे हैं लेकिन निचले स्तर तक पहुंच अभी सीमित है.