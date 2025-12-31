ETV Bharat / state

यूपी की सरकारी नौकरियों में अब रहेगा ही 60% आरक्षण; योगी सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रस्तावित है.

यूपी की सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 1:45 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम देवराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद एक विस्तृत आदेश जारी किया है, जिसमें राज्याधीन सेवाओं में ऊर्ध्वाधर (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण की व्यवस्थाओं का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

हाल ही में पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने लेखपालों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने कहा था कि लेखपालों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है. मामले की जांच हुई तो यह बात सच साबित हुई और नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया. इस मामले में सरकार की खासी किरकिरी हुई थी. जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है.

प्रमुख सचिव कार्मिक और नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 तथा अन्य संबंधित नियमावलियों के आधार पर जारी किया गया है.

इन कानूनों के तहत अनुसूचित जाति (SC) को 21%, अनुसूचित जनजाति (ST) को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% का ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया जाता है. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं को विशेष प्रावधान दिए गए हैं. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2022 की नियमावली और 1999 के शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू है.

आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) तथा अन्य भर्ती बोर्डों/चयन संस्थाओं को भेजे गए अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण रिक्तियों की गणना अपने स्तर पर पुनः परीक्षण की जाएं.

यदि किसी विसंगति या गड़बड़ी का पता चलता है, तो उसका तुरंत समाधान कराकर आगे की कार्रवाई की जाए. यह कदम हाल ही में लेखपाल भर्ती (7994 पदों) सहित अन्य भर्तियों में आरक्षण को लेकर उठे विवादों के बाद आया है. लेखपाल भर्ती के प्रारंभिक विज्ञापन में OBC के पद कम दिखाए जाने पर व्यापक विरोध हुआ था, जिसके बाद संशोधन कर OBC के लिए सैकड़ों अतिरिक्त पद बढ़ाए गए.

समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के हक छीनने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संविधान और आरक्षण रोस्टर में किसी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रमुख सचिव देवराज के इस आदेश से सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होने की उम्मीद है.

