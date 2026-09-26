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यूपी सरकार और IGNCA की पहल; प्रदेश में शैल चित्रों और भित्ति चित्रों का होगा संरक्षण

प्रदेश में शैल चित्रों और भित्ति चित्रों का होगा संरक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की समृद्ध पुरातात्विक और कला विरासत को वैज्ञानिक तरीके से सहेजने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. राज्य के अपर मुख्य सचिव (संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य) अमृत अभिजात की अध्यक्षता में राज्य पुरातत्व निदेशालय और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें प्रदेश भर में शैलचित्रों और भित्ति चित्रों के संरक्षण, परिरक्षण और दस्तावेजीकरण को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई.

गौरतलब है कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत IGNCA पिछले चार दशकों से शैलकला और भित्ति चित्रों के अध्ययन व संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है. फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली और चीन जैसे कई देशों के साथ मिलकर काम कर चुका है. दोनों संस्थाओं के बीच बीते 3 सितंबर 2025 को हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना पर मंथन हुआ.

यूपी में पुरातात्विक विरासत. (Photo Credit: ETV Bharat)

राज्य पुरातत्व विभाग की निदेशक डॉ. रेनू त्रिवेदी ने जानकारी दी कि विभाग और IGNCA मिलकर प्रदेश की पारंपरिक ब्लॉक पेंटिंग और वॉल पेंटिंग को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित करेंगे.

इसकी शुरुआत मथुरा, अलीगढ़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वे से होगी. इसके बाद राज्य सरकार बजट आवंटित करेगी. उन्होंने चिंता जताई कि प्रदेश के कई जिलों में दीवारों, चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में मौजूद बेशकीमती चित्रकलाएं धीरे-धीरे मिटती जा रही हैं, जिन्हें बचाना अब समय की मांग है.