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दीवाली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए खुशखबरी: प्रदेश सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मासिक मजदूरी, VDA की नई दरें लागू

कुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़कर हुई 17 हजार पार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की है. प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं. इसके तहत श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी.

महंगाई के हिसाब से तय किया गया भत्ता: श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष गोयल के स्तर से जारी शासनादेश के अनुसार, मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है. इसका उद्देश्य महंगाई में हुए बदलाव के अनुरूप श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ देना है. इस फैसले से औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित नियोजनों में काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा. हालांकि, मजदूरी में बढ़ोतरी की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि श्रमिक किस क्षेत्र में काम करता है और उसकी श्रेणी क्या है.

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कितनी बढ़ी मजदूरी: गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में श्रेणी के अनुसार बढ़ोतरी की गई है. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़ाकर 13,883.59 रुपये कर दी गई है. अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 15,059 रुपये से बढ़ाकर 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,868 रुपये से बढ़ाकर 17,106.39 रुपये कर दी गई है. इस तरह इन दोनों जिलों में अकुशल श्रमिकों को हर महीने 193.59 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 212.41 रुपये और कुशल श्रमिकों को 238.39 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. नगर निगम वाले अन्य जिलों में भी बढ़ी मजदूरी: गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले अन्य जिलों में भी न्यूनतम मासिक मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं. यहां अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,006 रुपये से बढ़ाकर 13,189.68 रुपये कर दी गई है. अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 14,306 रुपये से बढ़ाकर 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,025 रुपये से बढ़ाकर 16,250.86 रुपये कर दी गई है. इस श्रेणी के जिलों में श्रमिकों को हर महीने 183.68 रुपये से 225.86 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू होंगी नई दरें: प्रदेश के शेष जिलों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है. यहां अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 12,356 रुपये से बढ़ाकर 12,530.25 रुपये कर दी गई है. अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,590 रुपये से बढ़ाकर 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 15,224 रुपये से बढ़ाकर 15,438.42 रुपये निर्धारित की गई है. इन जिलों में श्रमिकों को हर महीने 174.25 रुपये से 214.42 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.