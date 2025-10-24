ETV Bharat / state

इस तरीके से करें आलू की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में 40 टन तक होगी पैदावार

आलू की खेती का सही तरीकाः आगरा में बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि आलू की बुवाई से पहले किसानों को कई सावधानियां बरतनी चाहिए. बुवाई से पहले खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं. जिससे जमीन में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी. उसके हिसाब से ही आलू की बुवाई के दौरान खाद डालनी चाहिए. सबसे पहले आलू बीज अच्छी तरह से उपचारित करें, इसके बाद बुवाई करेंगे तो आलू की जमाव अच्छा होगा. रोगों से भी आलू की फसल बचेगी. अक्टूबर में हुई बारिश से खेतों की मिट्टी में नमी अधिक है. इस नमी में आलू की फसल में जड़ गलन जैसे रोगों का खतरा अधिक रहता है. इसलिए थोड़ा रुक कर आलू बुआई करें. आलू बीज की कलम करके बुवाई ना करें.

आगरा में यूपी का 27 प्रतिशत आलू की पैदावारः गौरतलब है कि सब्जियों के राजा आलू का रकबा आगरा में 74-75 हजार हेक्टेयर रहता है. मंडल में सबसे अधिक आलू का उत्पादन वाला जिला आगरा है. आगरा में यूपी का 27 प्रतिशत आलू पैदा होता है. जिसकी वजह यह की जलवायु और मिट्टी है. आगरा के विकास खंड खंदौली, एत्मादपुर, शमसाबाद, फतेहाबाद, बिचपुरी, बरौली अहीर में आलू की सबसे अधिक खेती होती है. इसके अलावा मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, अलीगढ, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है.

आगराः पश्चिमी यूपी में आगरा, मेरठ, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिले आलू के गढ़ माने जाते हैं. आगरा से देश के अलग-अलग प्रदेशों के साथ ही अरब में आलू एक्सपोर्ट होता है. किसान इस समय आलू की बुआई की तैयारी करे रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आलू की बंपर पैदावार के लिए कैसे खेती करें और कौन सी वैराइटी के बीज चुनें.

कुफरी बहार प्रजाति के बारे में जानें. (ETV Bharat Gfx)

आलू की कौन से प्रजाति अच्छीः उद्यान विभाग के बैजनाथ सिंह ने बताया कि शासन से जिले में तीन साइज में आलू का बीज आता है. पहला एफ-1, दूसरा एफ-2 और तीसरा ओवर साइज होता है. आलू की अधिकतर मात्रा एफ-1 और एफ-2 साइज की बुवाई होती है. प्रदेश में किसान भी सबसे अधिक एफ-1 और एफ-2 साइज के बीज की मांग करते हैं. हर साल की तरह इस बार भी आगरा के किसानों के लिए कुफरी बहार आलू की प्रजाति, ख्याति आलू की प्रजाति, मोहन आलू की प्रजाति, गंगा आलू की प्रजाति, पुखराज आलू की प्रजाति, नीकंठ आलू की प्रजाति, सूर्या आलू की प्रजाति, गरिमा आलू की प्रजाति, चिप्सोना आलू की प्रजाति अच्छी है.

आलू की कुफरी नीलकंठ प्रजाति. (ETV Bharat Gfx)

कुफरी बहार आलू. (ETV Bharat Gfx)

कुफरी गंगा आलू. (ETV Bharat Gfx)

आईसीएआर-सीपीआरआई शिमला ने आलू की कई वैरायटी विकसित की है. जो बंपर पैदावार देती हैं. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से किसानों को आलू का बीज चुनना चाहिए. अधिक पैदावार वाली आलू की किस्मों की बात करें तो कुफरी बहार, कुफरी नीलकंठ, कुफरी गंगा, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या शामिल हैं. जो पिछेती झुलसा के प्रति संवेदनशील, गर्मी और हॉपर की जलन के प्रति सहनशील और उपयुक्त शीघ्र रोपण वाली वैरायटी हैं.देश में जलवायु के हिसाब से हर प्रदेश में आलू की बुवाई अलग-अलग समय है. देश में आलू की दो अगेती और एक पिछेती की खेती होती है. आलू की अगेती बुवाई 15 सितंबर से 25 सितंबर तक होती है. इसके बाद आलू की बुवाई 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच होती है. देश में तमाम किसान 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच भी आलू की पछेती बुवाई करते हैं.

बीज पर 800 रुपये प्रति कुंतल छूटः वहीं, इस साल यूपी सरकार आलू बीज पर किसानों को 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट दे रही है. इस संबंध में उद्यान विभाग के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है. उद्यान विभाग ने सब्सिडी पर आलू की वैराइटियों का बीज देने के लिए हर जिले में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से किसानों से आवेदन मांगे थे. आगरा में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र रावत और किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने सरकार ने आलू बीज पर छूट देने की मांग पत्र अधिकारियों को दिया था.

कुफरी ख्याति आलू की विशेषताएं. (ETV Bharat Gfx)

यूपी सरकार के पास 41876 कुंतल आलू बीजः उद्यान विभाग के बैजनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में विभाग के पास 41876 कुंतल आलू बीज स्टोर है. विभाग की ओर से आलू का यह बीज नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा. आगरा किसानों को 4300 कुंतल आलू का बीज वितरित किया जाएगा. ऐसे ही जिलेवार विभाग ने आलू बीज वितरण का लक्ष्य तय किया है.



800 रुपये प्रति कुंतल की छूटः बता दें कि यूपी में उद्यान विभाग के पास आलू बीज की कीमत करने के मांग पत्र किसान और किसान नेताओं भेजे गए. जबकि, सरकार ने पहले ही प्रथम आलू बीज 3715 रुपये प्रति कुंतल, द्वितीय 3510 रुपये प्रति कुंतल, ओवर साइज प्रथम 2840 रुपये प्रति कुंतल और ओवर साइज द्वितीय 2785 रुपये प्रति कुंतल तय की थी. इस बारे में उद्यान विभाग के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को सरकारी आवास पर बैठक में किसानों को आलू बीज पर 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट देने का निर्णय लिया. मगर, शोध संस्थान और सरकारी संस्थाओं को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि किसानों को तय रेट से 800 प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू का बीज मिलेगा.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद में दीपावली पर किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आलू बीज पर दी ये राहत