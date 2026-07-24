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दिव्यांग बेटियों के लिए योगी सरकार की नई योजना, मुफ्त मिलेगी 65 हजार की स्कूटी

UP सरकार देगी 180 दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, जानिए कब से शुरू होगी योजना.

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दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क मिलेगी बैटरी वाली ट्राइसाइकिल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:39 AM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार अब दिव्यांग छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी. छात्राओं की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाने के लिए विशेष पहल की गई है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से साल 2026-27 में बरेली जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 180 दिव्यांग छात्राओं को अत्याधुनिक बैटरी चालित मोटराइज्ड स्कूटी (ट्राइसाइकिल) निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

चमन सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

प्रत्येक विधानसभा से 20 पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि इस योजना को सितंबर-अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना का उद्देश्य ऐसी दिव्यांग छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है, जो स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं.

आवेदन के लिए क्राइटेरिया: उन्होंने बताया कि योजना के तहत 16 साल या उससे अधिक आयु की पात्र छात्राएं आवेदन कर सकती हैं. जिन छात्राओं के शरीर का ऊपरी हिस्सा सामान्य रूप से कार्य करता है और जो सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया जैसी दिव्यांगता से प्रभावित हैं, वे भी योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी. हालांकि, लाभार्थी या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

स्कूटी की कीमत 65 हजार: योजना के तहत लगभग 65 हजार रुपये मूल्य की आधुनिक बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए लाभार्थियों को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा. पूरी लागत उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कैरी करेगा.

योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), बेसिक शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजे गए हैं ताकि पात्र छात्राओं तक योजना की जानकारी पहुंच सके.

किसी भी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क: जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने मीडिया और आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक पात्र छात्राओं को इस योजना की जानकारी दें. किसी भी प्रकार की जानकारी या आवेदन संबंधी सहायता के लिए विकास भवन, कक्ष संख्या-4 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा विभाग के टेलीफोन नंबर 9129202178 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

उन्होंने विश्वास जताया कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में विभाग निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करेगा और इससे दिव्यांग छात्राओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी.

ये भी पढ़ें- योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला; यूपी की 50 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, इन अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी

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