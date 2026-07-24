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दिव्यांग बेटियों के लिए योगी सरकार की नई योजना, मुफ्त मिलेगी 65 हजार की स्कूटी

दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क मिलेगी बैटरी वाली ट्राइसाइकिल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार अब दिव्यांग छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी. छात्राओं की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाने के लिए विशेष पहल की गई है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से साल 2026-27 में बरेली जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 180 दिव्यांग छात्राओं को अत्याधुनिक बैटरी चालित मोटराइज्ड स्कूटी (ट्राइसाइकिल) निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. चमन सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat) प्रत्येक विधानसभा से 20 पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि इस योजना को सितंबर-अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना का उद्देश्य ऐसी दिव्यांग छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है, जो स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं. आवेदन के लिए क्राइटेरिया: उन्होंने बताया कि योजना के तहत 16 साल या उससे अधिक आयु की पात्र छात्राएं आवेदन कर सकती हैं. जिन छात्राओं के शरीर का ऊपरी हिस्सा सामान्य रूप से कार्य करता है और जो सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया जैसी दिव्यांगता से प्रभावित हैं, वे भी योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी. हालांकि, लाभार्थी या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए.