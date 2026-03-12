ETV Bharat / state

हरीश राणा के परिवार की आर्थिक मदद करने पहुंचे डीएम, हिमाचल के कांगड़ा से दिल्ली आया था परिवार

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने बताया, हरीश राणा के परिवार को तत्काल जन सहयोग से ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है.

हरीश राणा के परिवार से मिलने पहुंचा गाजियाबाद प्रशासन
हरीश राणा के परिवार से मिलने पहुंचा गाजियाबाद प्रशासन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 2:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबादः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रम आदित्य मलिक बुधवार को हरीश राणा के परिवार से मुलाकात करने के लिए राजनगर एक्सटेंशन स्थित उनके आवास पर पहुंचे. डीएम, जीडीए वीसी और नगर आयुक्त में हरीश राणा के परिवार से मुलाकात की और हाल-चाल जाना. 13 साल से हरीश राणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में बिस्तर पर हैं. हरीश राणा का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का रहने वाला है.

ढाई लाख की दी मदद
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने बताया कि हरीश राणा के परिवार को तत्काल जन सहयोग से ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही, जल्द परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. परिवार के जीवन यापन के लिए रोजगार के संबंध में दुकान आवंटित की जाएगी. इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन का प्रयास है कि परिवार के जीवनयापन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित है.

इलाज का खर्च उठाना बड़ी चुनौती
अशोक राणा 1989 में हिमाचल के कांगड़ा से रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे. 1989 से फरवरी 2021 तक अशोक राणा नई दिल्ली के एक निजी होटल में नौकरी की. रिटायरमेंट के बाद अशोक राणा के सामने अपने बेटे हरीश राणा का इलाज का खर्च उठाना बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि अशोक राणा को सिर्फ 4000 रुपए पेंशन प्राप्त होती थी. इस छोटी सी रकम में बेटे का इलाज तो दूर घर का खर्च भी मुमकिन नहीं था. रिटायरमेंट के बाद अशोक राणा ने बेटे का इलाज का खर्च उठाने और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स बेचे. अभी भी अशोक राणा राज नगर एक्सटेंशन के विभिन्न क्रिकेट अकादमी में जाकर फूड और रिफ्रेशमेंट आइटम्स बेचते हैं.

सोसाइटी निवासियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अशोक राणा के दो बेटे और एक बेटी है. एक बेटा गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है जबकि दूसरा बेटा हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है. अशोक राणा की बेटी का विवाह हो चुका है जो की गाजियाबाद में ही रहती है. अशोक राणा फिलहाल अपने दोनों बेटों और पत्नी निर्मला राणा के साथ राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर सोसाइटी में रहते हैं. हरीश राणा को इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पर शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है.

अशोक राणा के बारे में बताते हुए सोसाइटी के लोग कहते हैं, "वह बहुत ही नेक दिल, मेहनतकश और खुद्दार इंसान है. सोसाइटी के निवासियों को जब उनके बेटे हरीश राणा की स्थिति के बारे में पता चला तो सब ने एकजुट होकर परिवार की आर्थिक मदद करने की कोशिश की. अशोक राणा से समिति निवासियों ने कहा हर महीने इलाज का खर्च सोसाइटी निवासी उठाएंगे लेकिन अशोक राणा ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तो अवगत करा दिया जाएगा. बुढ़ापे में अशोक राणा के लिए 12 से 15 घंटे काम करना आसान नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि वह अपने बेटे के इलाज का खर्च अपने मेहनत की कमाई से करें."

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

HAIRSH RANA CASE
HAIRSH RANA EUTHANASIA
SUPREME COURT ON EUTHANASIA
HARISH RANA GHAZIABAD
HARISH RANA FINANCIAL HELP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.