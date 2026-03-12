ETV Bharat / state

हरीश राणा के परिवार की आर्थिक मदद करने पहुंचे डीएम, हिमाचल के कांगड़ा से दिल्ली आया था परिवार

नई दिल्ली/गाजियाबादः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रम आदित्य मलिक बुधवार को हरीश राणा के परिवार से मुलाकात करने के लिए राजनगर एक्सटेंशन स्थित उनके आवास पर पहुंचे. डीएम, जीडीए वीसी और नगर आयुक्त में हरीश राणा के परिवार से मुलाकात की और हाल-चाल जाना. 13 साल से हरीश राणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में बिस्तर पर हैं. हरीश राणा का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का रहने वाला है.

ढाई लाख की दी मदद

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने बताया कि हरीश राणा के परिवार को तत्काल जन सहयोग से ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही, जल्द परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. परिवार के जीवन यापन के लिए रोजगार के संबंध में दुकान आवंटित की जाएगी. इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन का प्रयास है कि परिवार के जीवनयापन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित है.

इलाज का खर्च उठाना बड़ी चुनौती

अशोक राणा 1989 में हिमाचल के कांगड़ा से रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे. 1989 से फरवरी 2021 तक अशोक राणा नई दिल्ली के एक निजी होटल में नौकरी की. रिटायरमेंट के बाद अशोक राणा के सामने अपने बेटे हरीश राणा का इलाज का खर्च उठाना बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि अशोक राणा को सिर्फ 4000 रुपए पेंशन प्राप्त होती थी. इस छोटी सी रकम में बेटे का इलाज तो दूर घर का खर्च भी मुमकिन नहीं था. रिटायरमेंट के बाद अशोक राणा ने बेटे का इलाज का खर्च उठाने और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स बेचे. अभी भी अशोक राणा राज नगर एक्सटेंशन के विभिन्न क्रिकेट अकादमी में जाकर फूड और रिफ्रेशमेंट आइटम्स बेचते हैं.