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UP Government Employees के लिए खुशखबरी, इस विभाग के कर्मचारियों के खाते में कल आएगी सैलरी

डीएम को क्या निर्देश दिए गए: मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्षों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय समय से भुगतान किया जाए. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है. पत्र के मुताबिक, इससे पहले 3 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों के तहत कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन कर प्रत्येक माह की 23 तारीख तक वेतन संबंधी विवरण एनएचएम स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे. इसके आधार पर पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की उपस्थिति का सत्यापन किया जाना है.



निदेशक ने ये भी आदेश दिए: मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि और मानदेय का विवरण पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही डीपीएमयू और बीपीएमयू के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का विवरण अपलोड किया जाए. साथ ही, वेतन अपलोड करने से पहले कर्मचारियों के पूर्व भुगतान, देय वेतन और प्रोत्साहन राशि का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि किसी कर्मचारी का भुगतान लंबित न रहे और गलत राशि अपलोड होने की स्थिति न बने.



2 नवम्बर तक प्रस्तुत करें प्रमाणपत्र

निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन और आशा इंसेंटिव सहित अन्य देय भुगतान एनएचएम स्पर्श पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद संबंधित प्रमाणपत्र तैयार कर 2 नवंबर तक राज्य स्तर पर प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने कहा है कि निर्धारित समयसीमा में भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं होने या किसी कर्मचारी का वेतन लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.



