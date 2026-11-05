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यूपी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा: 30 दिन के तदर्थ बोनस का आदेश जारी, ऐसे चेक करें अपनी पात्रता?

UP कर्मचारियों की चांदी! 30 दिन का बोनस ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के स्तर से जारी आदेश के तहत पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा. इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है.



योगी सरकार का बड़ा ऐलान: बोनस आदेश जारी! (Photo Credit: ETV Bharat) आदेश जारी: शासनादेश के मुताबिक, वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600 से 151100 रुपये) तक के पदों पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे. इसके लिए बोनस की गणना में अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा सात हजार रुपये निर्धारित की गई है. इस आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा. सरकार ने संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

वित्त विभाग के वेतन आयोग अनुभाग-1 की ओर से जारी (Photo Credit: ETV Bharat)



लाभ के दायरे में कौन-कौन: आदेश के मुताबिक बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी. वहीं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अलग पात्रता निर्धारित की गई है. छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2024 तक लगातार तीन वर्ष काम करने और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे. पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है. दैनिक वेतनभोगियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि 1,200 रुपये मानी जाएगी. इस आधार पर उन्हें अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा. वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के कर्मचारी होंगे लाभान्वित (Photo Credit: ETV Bharat)