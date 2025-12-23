ई-बसों में अब सफर होगा आसान; eCityBusUP से मिलेगी लाइव लोकेशन, टिकट भी बना सकेंगे, 14 शहरों में चल रहा ट्रायल
यात्रियों को मिलेंगी कई जानकारियां, समय भी नहीं होगा बर्बाद, ऐप को और बेहतर बनाने के लिए मांगे गए सुझाव.
Published : December 23, 2025 at 8:47 PM IST
वाराणसी : ई-बस कितनी देर में आएगी?, कितने समय में गंतव्य तक पहुंचाएगी?, किन-किन जगहों से होकर गुजरेगी?. ये सभी जानकारियां अब एक ही ऐप से मिल सकेंगी. इससे यात्री टिकट भी बुक कर सकेंगे. बनारस समेत सूबे के कई शहरों में eCityBusUP ऐप का ट्रायल चल रहा है. लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं. जल्द ही यह लोगों के सफर और बेहतर बनाने का काम शुरू कर देगा.
बनारस के हजारों यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने तैयारी शुरू कर दी है. काशी के पर्यावरण को संरक्षित रखने और यात्रियों को सुगम, सुरक्षित-सुविधाजनक आवागमन का साधन उपलब्ध कराने के मकसद से काशी में 50 ई-बसें चलाई जा रहीं हैं. अभी तक इन बसों में सफर के लिए यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ता है. यह भी जानकारी नहीं रहती है कि बस कितनी देर में आएगी?, उसकी लोकेशन क्या है?.
सूबे के कई शहरों में चल रहा ऐप का ट्रायल : यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तेजी से काम कर रहा है. इसके लिए eCityBusUP ऐप का ट्रायल चल रहा है. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप पर अभी ई-बसों की लाइव लोकेशन समेत अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए लगातार अपडेशन चल रहा है.
इसी तरह यूपी के आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर में भी ऐप का ट्रायल चल रहा है. यहां भी यह सेवा शुरू की जानी है.
ऐप बचाएगा यात्रियों का समय : eCityBusUP ऐप के परीक्षण के साथ ही वाराणसी समेत अन्य शहरों का सार्वजनिक परिवहन डिजिटल तकनीक से जुड़ जाएगा. वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक परशुराम पांडेय ने बताया कि ऐप के माध्यम से यात्री अपने नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली ई-बस की लाइव लोकेशन देख सकते हैं और उसी अनुसार समय से बस स्टॉप पर पहुंच सकेंगे.
इन 11 रूटों पर चलतीं है बसें : वर्तमान में वाराणसी के 11 प्रमुख रूटों पर कुल 50 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक बसें मुख्य रूप से कैंट, मिर्जामुराद, बाबतपुर, लंका, सारनाथ, रामनगर, चौबेपुर और डीएलडब्लू जैसे रूट्स पर चलती हैं. यह प्रमुख धार्मिक स्थलों (काशी विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर) और रेलवे स्टेशनों (DDU, कैंट, बनारस) को जोड़ती हैं, जिनमें काशी दर्शन रूट भी शामिल हैं.
शहर में चलने वाली ई-बसों में प्रतिदिन लगभग 10 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं. सावन, शिवरात्रि समेत खास मौके पर यह संख्या करीब 14 हजार तक पहुंच जाती है.
सुबह 6 से रात 10 बजे तक मिलती है सर्विस : प्रबंध निदेशक ने बताया कि ये सभी बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं. काशी को वायु प्रदूषण से बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. 28 सीटर इन ई-बसों का संचालन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाता है. इससे कार्यालय जाने वाले यात्रियों, छात्रों, आम नागरिकों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिल रही है. अब इसे और भी सुलभ बनाने की तैयारी है.
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं. वातानुकूलित सुविधा ने यात्रा को और अधिक आरामदायक बना दिया है. सुरक्षित और सुविधाजनक सफर के कारण यात्रियों का रुझान तेजी से ई-बसों की ओर बढ़ रहा है.
प्रबंध निदेशक ने बताया कि eCityBusUP ऐप का परीक्षण चल रहा है. यात्री ऐप को डाउनलोड कर इसे और बेहतर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं. इसके बाद इस ऐप को बेहतर बनाकर जनता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.
ऐप की खासियत के बारे में जानिए : eCityBusUP ऐप से मंथली पास भी बनवाया जा सकता है. इसके जरिए ई-बसों (Electric bus) का टिकट भी बुक किया जा सकता है. अपने नजदीकी बस के स्टॉप के अलावा यूपी के किस शहर में कितने और कहां-कहां बस स्टॉप हैं, इसकी भी जानकारी कर सकते हैं. लाइव लोकेशन देख सकते हैं.इमरजेंसी सेवा का भी लाभ ले सकते हैं.
