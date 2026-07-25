साइबर ठगी पर यूपी सरकार सख्त; हर विभाग में नोडल अफसर, अपराधियों पर होगी कार्रवाई
ई-जीरो एफआईआर लागू होने के बाद साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 1:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को साइबर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ तेजी से और सख्त कार्रवाई की जाए.
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर साइबर अपराध रोकने के लिए काम करें. बैठक में फैसला लिया गया कि अब हर सरकारी विभाग में साइबर जागरूकता के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा.
यह अधिकारी साइबर अपराध मुख्यालय के संपर्क में रहेगा और वहां से मिलने वाली जानकारी और जागरूकता सामग्री को अपने विभाग के कर्मचारियों और आम लोगों तक पहुंचाएगा.
मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ऑनलाइन फ्रॉड, निवेश के नाम पर ठगी और साइबर अपराध के नए तरीकों के बारे में लगातार जागरूक करना बेहद जरूरी है. इसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा.
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य साइबर समन्वय केंद्र (UPS4C) की अधिसूचना जल्द जारी करने और ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. ई-जीरो एफआईआर लागू होने के बाद साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी.
पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) बीके सिंह ने बैठक में बताया कि राज्य में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के अच्छे नतीजे सामने आए हैं. उन्होंने बैठक में कहां कि साइबर अपराध से जुड़े कई पोर्टल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले CyTrain प्लेटफॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए. उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और शिकायत निस्तारण व्यवस्था को भी और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि साइबर ठगी के शिकार लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.
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