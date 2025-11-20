ETV Bharat / state

यूरेनस का आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, ग्रह के विरोधबिंदु की घटना आएगी नजर, जानें कब और कैसे करें दीदार?

आसमान में आज रात यूरेनस की रहस्यमयी दुनिया, देखें अद्भुत 'विरोधबिंदु' का नजारा.

Photo Credit; Astronomer Amar Pal
यूरेनस का 'विरोध' आज रात, खगोलविदों ने बताया देखने का सही तरीका (Photo Credit; Astronomer Amar Pal)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:57 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 4:40 PM IST

गोरखपुर: यूरेनस ग्रह का आसमान में गुरुवार देर रात को अद्भुत नजारा दिखेगा. इस दौरान ग्रह के विरोधबिंदु की घटना नजर आएगी. ये घटित होगा इस बार 21 नवंबर की रात को, इस दौरान अरुण ग्रह (Uranus) की रहस्यमई दुनिया और इसके विरोध बिंदु (Opposition of Uranus) की सौगात लोगों को नजर आयेगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया कि अरुण ग्रह जिसे यूरेनस कहा जाता है, उसके विरोध बिंदु का मतलब खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों को जरूर जानना चाहिए. उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी, सूर्य और अरुण ग्रह (यूरेनस) एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और अरुण ग्रह पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में सूर्य के सामने दिखाई देता है, तो इस स्थिति को विरोध (Opposition) कहा जाता है.

Photo Credit; Astronomer Amar Pal
यूरेनस ग्रह के विरोधबिंदु की घटना आएगी नजर (Photo Credit; Astronomer Amar Pal)

15 पृथ्वियों के बराबर होता है यूरेनस का भार: अमर पाल सिंह ने बताया कि अगर हम बात करें अरुण ग्रह की तो बाहरी सौर मंडल में विशाल गैसीय पिंडों वाले जो 4 ग्रह हैं उनमें से अरुण यानी यूरेनस एक है. अन्य 3 बड़े ग्रह हैं- बृहस्पति, शनि और नेपच्यून (वरुण). वहीं अरुण सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है. विषुववृत्त पर अरुण ग्रह का व्यास 51,000 किलोमीटर है, जो शनि के व्यास के आधे से कुछ कम, किंतु पृथ्वी के व्यास से 4 गुना है. यूरेनस का भार लगभग 15 पृथ्वियों के बराबर है, इसका औसत घनत्व 1.5 है. अरुण ग्रह सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर है. इसका अर्थ ये हुआ कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से 19 गुना अधिक दूर है. यूरेनस लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारे 84 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है.

Photo Credit; Astronomer Amar Pal
आसमान में देखें खगोलीय घटना. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal)

हल्के हरे रंग का दिखाई देगा यूरेनस: उन्होंने बताया कि यूरेनस तक बहुत कम सूर्य-ताप पहुंचता है, अरुण ग्रह तक जाते-जाते सूर्य की किरणें भी थक सी जाती हैं. इसलिए इसके वायुमंडल का तापमान शून्य के भी 200° सेंटीग्रेड नीचे ही रहता है. अरुण ग्रह के चारों ओर अब तक ज्ञात 13 बहुत धुंधले छल्ले भी पाये जाते हैं. इसके कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 29 है. दूरबीन से इसका सिर्फ बाहरी वायुमंडल ही दिखाई देता है. यूरेनस का केंद्रीय भाग संभवतः ठोस चट्टान का है. इसका घना वायुमंडल प्रमुखतः हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन आदि गैसों से बना है, इसलिए यह कुछ हरे रंग का नजर आता है.

Photo Credit; Astronomer Amar Pal
यूरेनस ग्रह के विरोधबिंदु की घटना आएगी नजर (Photo Credit; Astronomer Amar Pal)

इसलिए ये कहलाता है लेटा हुआ ग्रह: खगोलविद ने बताया कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है. कारण है इसका 98° का धुरीय झुकाव. इसका मतलब हुआ कि ये ग्रह लगभग अक्ष पर नहीं, बल्कि अगल-बगल करवट लेटकर सूर्य की परिक्रमा करता है. इसलिए इसे अक्सर 'लेटा हुआ ग्रह' कहा जाता है. यही कारण है कि यह सौर मंडल में सबसे अधिक झुकी हुई धुरी वाला ग्रह है. इसका प्रभाव है कि इसके ध्रुव (Poles) लंबे समय तक सूर्य की ओर या सूर्य से दूर रहते हैं. जिसकी वजह से हर मौसम लगभग 21-21 साल चलती है. खगोलविद पाल ने बताया कि अरुण (यूरेनस) की चमक बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन विरोध बिंदु के समय इसका मैग्निट्यूड लगभग +5.6 होगा. जो सामान्य अंधेरे आकाश में बहुत सक्षम दूरदर्शी (टेलीस्कोप) या अच्छे बायनॉक्यूलर से ही देखा जा सकता है, इसीलिए ये नग्न आंख से आसानी से दिखाई नहीं देता है.

Photo Credit; Astronomer Amar Pal
आसमान में देखें खगोलीय घटना. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal)

विलियम हर्शेल ने की थी इसकी खोज: उन्होंने बताया कि सबसे पहले अरुण ग्रह को इंग्लैंड के एक शौकिया खगोलविद विलियम हर्शेल (1738-1822 ई.) ने दूरबीन से 13 मार्च, 1781 को सौर मंडल में एक नए ग्रह की संयोगवश खोज की. जिससे सभी चकित रह गए. उसने इस ग्रह को नाम दिया यूरेनस. उन्होंने बताया कि अगर आपको भी अरुण ग्रह को देखना है तो सटीक जानकारियों और कुछ विशेष सावधानियों के साथ आप भी इसको अपनी दूरबीन से देख सकते हैं. जैसे कि इस विरोध बिंदु के दौरान अरुण ग्रह वृषभ नक्षत्र में होगा एवं यह प्लीएड्स या कृत्तिका नक्षत्र क्लस्टर के लगभग 4 से 4.5° दक्षिण में दिखाई देगा. दिन के अंत में (सूर्यास्त के बाद) यह पूर्व-दक्षिण पूर्व दिशा से उदय होते हुए दिखाई देगा और मध्य रात्रि (लेकिन कम रोशनी वाले समय) में यह सबसे ऊंचा होगा और दक्षिण दिशा में दिखाई देगा और सुबह के करीब (उदय के समय) यह पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर अस्त होगा. इस कारण इसे पूरी रातभर किसी दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है.

कौन सा होगा, देखने का सर्वोच्च समय? खगोलविद ने बताया, अरुण ग्रह के विरोध की रात अरुण ग्रह पूरी रातभर दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छा समय मध्य रात्रि के आसपास, जब यह आकाश में सबसे ऊँचा होगा। इस दौरान अरुण ग्रह अपने चरम पर होगा इस दौरान प्रकाश प्रदूषण नहीं होने एवं स्वच्छ एवम् साफ आसमान होने पर ही आप किसी विशेष दूरबीन या विनोकुलर आदि से ही इसका दीदार कर सकते हैं.

