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गोरखपुर रूट डायवर्जन; छठ पूजा के चलते 2 दिनों तक इन प्रमुख मार्गों पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन

छठ पर्व पर गोरखपुर में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में विशेष रूट डायवर्जन लागू किया है. 15 नवंबर 2026 को अपराह्न 3 बजे से रात 8 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक जिले के विभिन्न मार्गों पर बड़े और भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी.

इस दौरान अलग-अलग दिशाओं से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित समय में डायवर्जन का पालन करें और अनावश्यक रूप से शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश न करें.

यातायात पुलिस के एसपी अमित श्रीवास्तव के अनुसार लखनऊ और संतकबीरनगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी एवं बड़े वाहनों को नौसड़ से डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन बाघागाड़ा और रामनगर करजहां फोरलेन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे. ये व्यवस्था 15 नवंबर को दोपहर 3 से रात 8 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 3 से 10 बजे तक लागू रहेगी. इसी प्रकार वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और बड़हलगंज की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी एवं बड़े वाहनों को बाघागाड़ा से डायवर्ट किया जाएगा. इन वाहनों को रामनगर करजहां के रास्ते उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा.

कुशीनगर की तरफ से आने वाले भारी वाहन और बड़े वाहन कोनी फोरलेन से रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे. इन वाहनों का शहर की तरफ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

देवरिया की तरफ से आने वाले भारी एवं बड़े वाहन रामनगर करजहां फोरलेन और बाघागाड़ा के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएंगे. इन वाहनों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

रोडवेज बसों, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहनों और अन्य राजकीय वाहनों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है. ऐसे वाहन विश्वविद्यालय चौराहा और मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग पर जाएंगे.

इसके बाद असुरन चौराहा, खजांची चौराहा और स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा होते हुए बरगदवा चौराहा से फरेंदा-सोनौली की तरफ अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करना और छठ व्रतियों तथा श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाए रखना है.

फरेंदा और पीपीगंज की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की ओर आने वाले भारी एवं बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहनों को बरगदवा चौराहा से स्पोर्ट्स कॉलेज, खजांची चौराहा, असुरन चौराहा, कौवाबाग मार्ग, चारफाटक ओवरब्रिज और मोहद्दीपुर होते हुए, देवरिया एवं कुशीनगर की तरफ भेजा जाएगा.

वहीं नौसड़ चौराहा से टीपी नगर चौराहा की तरफ भारी वाहनों, बड़े वाहनों और बसों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को बाघागाड़ा, रामनगर करजहां और कालेसर के रास्ते उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा. यातायात के दबाव और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर चारपहिया वाहनों का भी डायवर्जन किया जा सकता है.

