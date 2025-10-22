ETV Bharat / state

गोरखपुर में युवक की मौत पर हंगामा; पुलिस वैन पर भीड़ का पथराव, महिला सिपाही समेत 5 पुलिस कर्मी घायल

गोरखपुर: जिले के गीडा थाना क्षेत्र स्थित नौसढ़ चौकी अंतर्गत जवाहर चक गांव में दुर्गा पूजा के दौरान हुए एक विवाद में घायल हनुमान चौहान की 20 अक्टूबर को इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई. उनकी मौत के बाद मंगलवार को गांव में भारी हंगामा मच गया, जब शव घर पहुंचा. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके चलते एक महिला सिपाही और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए.



4 अक्टूबर को हुआ था घायल: जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई, जब दुर्गा पूजा के दौरान गांव के ही रोशन चौहान और उसके साथियों ने हनुमान चौहान पर हमला किया. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और रॉड से हनुमान के सिर पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. हनुमान को पहले स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के पीजीआई भेजा गया. वहां 16 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद हनुमान ने 20 अक्टूबर को दम तोड़ दिया.

परिजनों ने लगाया ये आरोपः हनुमान की मौत के बाद परिजनों का आरोप था कि हमलावरों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया. मंगलवार को पोस्टमॉर्टम के बाद जब हनुमान का शव नौसढ़ चौराहे पर पहुंचा, तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. वे आरोपी रोशन चौहान और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. पुलिस ने एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ के कारण बात बिगड़ गई.

जाम लगाकर किया हंगामा, तोड़फोड़: इसके बाद ग्रामीणों ने पहले खजनी मोड़ पर जाम लगाया और फिर नौसढ़ चौराहे तक पहुंचकर हंगामा किया. कुछ लोगों ने एक बस में तोड़फोड़ भी की. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए ग्रामीण नहीं माने. देर शाम स्थिति और बिगड़ गई, जब शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने फिर नौसढ़ तिराहे की ओर बढ़कर शव रखकर जाम लगाने की कोशिश की. पुलिस ने शव हटाने का प्रयास किया, तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई.