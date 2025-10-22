ETV Bharat / state

गोरखपुर में युवक की मौत पर हंगामा; पुलिस वैन पर भीड़ का पथराव, महिला सिपाही समेत 5 पुलिस कर्मी घायल

गांव में हमले में घायल हुआ था, दीपावली के दिन इलाज के दौरान हुई थी मौत, गांव में शव लाने के बाद हुआ भारी हंगामा.

Photo Credit; ETV Bharat
गोरखपुर में युवक की मौत पर हो गया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:03 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: जिले के गीडा थाना क्षेत्र स्थित नौसढ़ चौकी अंतर्गत जवाहर चक गांव में दुर्गा पूजा के दौरान हुए एक विवाद में घायल हनुमान चौहान की 20 अक्टूबर को इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई. उनकी मौत के बाद मंगलवार को गांव में भारी हंगामा मच गया, जब शव घर पहुंचा. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके चलते एक महिला सिपाही और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

4 अक्टूबर को हुआ था घायल: जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई, जब दुर्गा पूजा के दौरान गांव के ही रोशन चौहान और उसके साथियों ने हनुमान चौहान पर हमला किया. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और रॉड से हनुमान के सिर पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. हनुमान को पहले स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के पीजीआई भेजा गया. वहां 16 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद हनुमान ने 20 अक्टूबर को दम तोड़ दिया.

परिजनों ने लगाया ये आरोपः हनुमान की मौत के बाद परिजनों का आरोप था कि हमलावरों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया. मंगलवार को पोस्टमॉर्टम के बाद जब हनुमान का शव नौसढ़ चौराहे पर पहुंचा, तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. वे आरोपी रोशन चौहान और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. पुलिस ने एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ के कारण बात बिगड़ गई.

जाम लगाकर किया हंगामा, तोड़फोड़: इसके बाद ग्रामीणों ने पहले खजनी मोड़ पर जाम लगाया और फिर नौसढ़ चौराहे तक पहुंचकर हंगामा किया. कुछ लोगों ने एक बस में तोड़फोड़ भी की. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए ग्रामीण नहीं माने. देर शाम स्थिति और बिगड़ गई, जब शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने फिर नौसढ़ तिराहे की ओर बढ़कर शव रखकर जाम लगाने की कोशिश की. पुलिस ने शव हटाने का प्रयास किया, तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई.


पुलिस वैन पर फेंके ईंट-पत्थरः गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस वैन पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वैन का शीशा टूट गया. पथराव में एक महिला सिपाही का सिर फट गया और 4 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक दरोगा भी शामिल हैं. घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया.

एसएसपी राज करन नय्यर ने आरोपी रोशन चौहान और उसके साथियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खत्म हुआ. पुलिस ने पहले ही हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, लेकिन हनुमान की मौत के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने छह मांगें उठाईं हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जाम खुलवा दिया गया है. आरोपों की जांच की जा रही है जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में जगुआर से 8 लोगों को रौंदने के आरोपी रईसजादे को पुलिस ने भेजा जेल, हादसे में गई थी एक की जान

Last Updated : October 22, 2025 at 1:48 PM IST

TAGGED:

GORAKHPUR STONE PELTING ON POLICE
GORAKHPUR CRIME NEWS
PROTEST IN GORAKHPUR
PROTEST BY PLACING DEAD BODY ON COT
GORAKHPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.