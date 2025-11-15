ETV Bharat / state

अब गोरखपुर में भी होंगे इंटरनेशनल मैच, 45 एकड़ में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, जानिए क्या-क्या होंगी सुविधाएं?

यहां बनेगा स्टेडियम: जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि शासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए पुनरीक्षित बजट को पास कर दिया है. जिसके बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इसको बनने में 3 साल का समय लगने का अनुमान है. अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उस क्षेत्र में बनाया जायेगा, जो गोरखपुर का दक्षिणांचल का हिस्सा है. इसे ताल नदौर कहा जाता है. ये काफी पिछड़ा माना जाता है. यह विकास का जंक्शन बनेगा. ये हिस्सा गोरखपुर से बनारस जाने वाले रूट का है, जो तराई और बाढ़ क्षेत्र भी माना जाता है. लेकिन, अब ये फोरलेन सड़क की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है. जिससे एयरपोर्ट पहुंचना भी आसान होगा. यह रूट बस और निजी साधन से भी जुड़ता है लेकिन ट्रेन इस रूट पर नहीं है. इस रूट पर पहले से पशु महाविद्यालय बन रहा है, जिसे भविष्य का विश्वविद्यालय भी माना जा रहा है.

गोरखपुर: योगी सरकार ने गोरखपुर और आसपास के जिले के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है. सरककार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बढ़ी हुई धनराशि की स्वीकृति दे दी है. अब स्टेडियम अब 392 करोड़ में बनाया जाएगा. पहले स्टेडियम का बजट करीब 254 करोड़ था. इसके डिजाइन पर पहले से ही काम कर लिया गया है. स्टेडियम बनने की उम्मीद के साथ गोरखपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों और कोच में भी इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है.

इन सुविधाओं से होगा लैस: गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेडियम का निर्माण 45 एकड़ में होगा. 5 एकड़ में अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसमें 7 मुख्य पिच और 4 प्रैक्टिस पिच बनाई जाएगी. 1500 गाड़ियों की इसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी. 208 वीआईपी सिटिंग वाली गैलरी होगी. साथ ही नॉर्थ पवेलियन में 382 सिटिंग वाली मीडिया और ब्रॉडकास्टर गैलरी का निर्माण होगा. 1708 लोगों की क्षमता वाला वीआईपी और वीवीआइपी गैलरी भी यहां बनेगा. इसके अलावा इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ पवेलियन में वीआईपी लाऊंज और डायनिंग एरिया का निर्माण होगा. अगले 2 महीने के भीतर इसके कार्य शुरू होने की उम्मीद है.

आस-पास के एरिया में होगा विकास: गोरखपुर-वाराणसी रोड पर इस स्टेडियम के बनने से गोरखपुर का विस्तार दक्षिणांचल में करीब 40 किलोमीटर की सीमा तक बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने साल 2020 में अपना दायरा बढ़ाया तो 238 नए राजस्व गांव को GDA ने अपने से जोड़ लिया. जब इस स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा तो उसके दायरे में भी विस्तार की उम्मीद है. इससे आस-पास के इलाकों और गांवों का भी विकास होगा.आर्किटेक्ट और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणित इंजीनियर सतीश सिंह कहते हैं कि स्टेडियम के बनने से उस रूट पर भी होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल हब और स्वरोजगार के तमाम अवसर खुलेंगे. खेल की संस्कृति विकसित होगी और खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलने का अवसर सामने होगा.

क्रिकेटर और कोच को नई उम्मीदः क्रिकेटर रीना सिंह ने उम्मीद जताई है कि इस स्टेडियम के बनने से यहां पर इंटरनेशनल मैचों के साथ महिला क्रिकेट के भी आयोजन हो सकेंगे. जिससे महिला खिलाड़ियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने मांग की कि इस स्टेडियम में महिला क्रिकेटरों को निशुल्क प्रवेश और प्रशिक्षण की सुविधा भी मिले. उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे स्टेडियम बने हैं, जहां पर निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम के क्रिकेट कोच अजय सिंह ने कहा, यहां प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को भी खेल और मैच को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा. जिससे उनके खेल में निखार आएगा. रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों में भी इस बात को लेकर उत्साह देखा गया. उन्होंने कहा कि तमाम बड़े खिलाड़ियों से मिलने का अवसर मिलेगा और आईपीएल समेत यूपी लीग के भी आयोजन इस क्रिकेट स्टेडियम में हो सकेंगे.



