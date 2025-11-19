ETV Bharat / state

गोरखपुर महोत्सव में धमाल मचाएंगी मैथिली सिंह ठाकुर, रंग बिखेरेंगे पवन सिंह; दिखेगा कला-संस्कृति का भव्य संगम

11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर के चम्पा देवी पार्क में होने वाले महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

गोरखपुर: पूर्वांचल की सांस्कृतिक की पहचान बन चुके गोरखपुर महोत्सव का इंतजार अब खत्म होने वाला है. साल 2026 में होने वाला ये आयोजन इस बार चम्पा देवी पार्क के खूबसूरत परिवेश में 11 से 13 जनवरी यानी 3 दिन तक आयोजित होगा.

तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंडलायुक्त सभागार में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक में सदर सांसद रवि किशन ने सभी विभागों को बेहतरीन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. मीटिंग में तय किया गया कि महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री करेंगे, जबकि समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सीएम योगी करेंगे.

महोत्सव में देश के शीर्ष कलाकारों की शानदार उपस्थिति रहेगी. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मंच प्रदर्शन से महोत्सव को रोमांचित करेंगे. वहीं लोक-संगीत की चर्चित आवाज मैथिली ठाकुर अपनी मधुर प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी. स्थानीय कलाकारों के लिए भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कला को नई पहचान मिलेगी.

17 जनवरी तक चलेगा भव्य शिल्प मेला: महोत्सव में शिल्प मेला भी लगेगा जो 17 जनवरी तक चलेगा. इसमें स्थानीय कारीगरों के साथ देशभर से आए शिल्पकार अपने आर्ट, प्रोडक्ट और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे. ये मेला हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक कलाओं और इंटरप्रेन्योर (उद्यमी) के लिए बड़ा व्यापारिक मंच साबित होगा.

चम्पा देवी पार्क में मुख्य मंच और सांस्कृतिक जोन की भव्य सजावट, विजिटर्स के लिए पार्किंग, प्रवेश और निकास की योजना, पुलिस तैनाती, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा शिविर, कंट्रोल रूम एवं इमरजेंसी सेवाएं, शिल्प मेले के स्टॉल आवंटन और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग का कमिश्नर ने जिम्मेदारी दी है.

सांसद रवि किशन ने कहा कि इस बार गोरखपुर महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का लक्ष्य है. मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा और जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी विभागों को समयबद्ध तैयारी का निर्देश दिया है.

महोत्सव में होंगे ये स्पेशल कार्यक्रम: गोरखपुर महोत्सव न केवल कला-संस्कृति, बल्कि पर्यटन, शिल्प, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक सहभागिता का विशाल मंच रहेगा. इस बार अट्रैक्टिव थीम, विशेष पवेलियन, विविध व्यंजन वाले फूड कोर्ट, बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन के नए कार्यक्रम महोत्सव को और भव्य बनाने वाले हैं. गोरखपुर आने वाले हजारों आगंतुकों के लिए यह महोत्सव कभी न भूलने वाला अनुभव होगा.

