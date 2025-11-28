ETV Bharat / state

वॉलीबॉल एशियन चैंपियन बोले, युवाओं के लिए इस खेल में बेहतरीन मौका, नौकरी के भी ढेरों अवसर

एक्सीडेंटली बने प्लेयर: अश्वेल राय ने कहा कि उसकी शुरुआत वॉलीबॉल खेल के प्रति रुचि से नहीं हुई थी. वह पढ़ाई में अच्छे थे और उसके पिता कर्नाटक पुलिस में जवान थे. वे जब खेल के मैदान पर जाते थे, तो वह भी उनके साथ होता था. वहां के वॉलीबॉल कोच ने उसे खेल से जुड़ने को प्रेरित किया. 2012 में वो खेल से जुड़े और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. खेल के लिए जरूरी मेहनत की, जिसका परिणाम है कि वह 2017 से अब तक भारतीय टीम का हिस्सा है. एशियन गेम्स में उन्हें दूसरा स्थान मिला था. अश्वेल ने कहा कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात है और ये अनुभव बहुत ही खास रहा.

गोरखपुर: जिले में जुटे वॉलीबॉल खिलाड़ी, रेलवे के खेल कोटे से नौकरी कर रहे हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. अखिल भारतीय रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रेलवे के 18 जोनों की टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें एशियन गेम सहित कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. इस दौरान, साउथ वेस्टर्न रेलवे, हुबली में तैनात एशियन गेम के खिलाड़ी अश्वेल राय, हरि प्रसाद और टीम के कोच परशुराम ने ईटीवी भारत से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की.





स्कूल टाइम से ही खेल रहे वॉलीबाल: हरि प्रसाद ने कहा कि वह स्कूली शिक्षा के दौरान ही वॉलीबॉल से जुड़े थे और 2012 से भारतीय टीम का हिस्सा है. उन्होंने एशियन गेम्स (जापान, चीन) में भाग लिया और दूसरा स्थान हासिल किया. वे बताया हैं कि ये खेल युवाओं के भविष्य को बनाने का अवसर प्रदान करता है. इस बार फिर से गोरखपुर आने पर अच्छा लगा, खासकर मौसम देखकर. उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसी ठंड महसूस हो रही है.



सहायक कोच क्या बोले: इस दौरान, साउथ वेस्टर्न रेलवे के सहायक कोच परशुराम से भी बात हुई. वह 6 बार नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हैं और 3 बार कर्नाटक स्टेट वॉलीबॉल टीम के कोच रहे हैं. वर्तमान में, वे साउथ वेस्टर्न रेलवे में सहायक कोच के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि इस खेल में खिलाड़ियों को व्यक्तिगत चयन का मौका जल्दी मिलता है, फिजिकल रिस्क कम है, और मेहनत तथा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है. उन्होंने खुद भी इसी भावना से खेला है और आज अपने खेल और जीवन दोनों को बेहतर बनाने में लगे हैं.

उन्होंने युवाओं को सुझाव देते हुए कहा कि मेहनत से भागने वाला कभी सफल नहीं हो सकता. तमिलनाडु के एशियन गेम्स के खिलाड़ी प्रभाकरन ने बताया कि वॉलीबॉल में लंबाई और मजबूत शरीर बहुत मददगार होते हैं. सर्विस और अटैकिंग प्वाइंट पर विरोधी टीम के खांचे में खाली जगह को तेजी से भेदते हुए गोल करना संभव होता है. उन्होंने कहा कि इंटर रेलवे का यह खेल सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करने का अवसर है.



