घर खरीदारों के लिए खुशखबरी; PDA देगा 206 प्लॉट, ई-नीलामी के जरिए होगी बिक्री, इन हाउसिंग स्कीम में मौका
40 नए प्लॉट भी शामिल, इसी सप्ताह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 10:10 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब घर लेने का सपना देख रहे शहरियों के लिए खुशखबरी है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की ओर से शहर की छह आवासीय योजनाओं में कुल 206 भूखंडों की बिक्री की जाएगी. इस बार 40 नए भूखंड भी शामिल किए गए हैं. बिक्री प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होगी. इच्छुक खरीदारों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. भूखंडों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी.
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि सभी भूखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है. खरीदारी के तुरंत बाद आवंटियों को फ्लैट देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. इन योजनाओं में 60 वर्ग मीटर से लेकर 150 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध रहेंगे.
सबसे ज्यादा 107 भूखंड देव प्रयागराज, झलवा आवासीय योजना में हैं. इसके अलावा जाह्नवीपुरम आवास योजना में 45, नैनी आवास योजना में 30, कालिंदीपुरम में 14, कसारी-मसारी आवास योजना फेज-1 में 5 और फेज-2 में भी 5 भूखंड बिक्री के लिए रखे गए हैं.
सचिव ने बताया कि पीडीए ने अपनी 11 अलग-अलग आवासीय योजनाओं में कुल 661 फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब तक 36 से अधिक लोगों ने फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. अगले महीने लॉटरी के माध्यम से बांटने की प्रकिया की जाएगी. भूखंडों और फ्लैटों की बिक्री से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहर में आवासीय विकास को नई गति मिलेगा.
कहां हैं कितने प्लॉट-
- 14 –कालिंदीपुरम आवास योजना
- 05 –कसारी मसारी आवास योजना फेज 1
- 05 –कसारी मसारी आवास योजना फेज 2
- 30 – नैनी आवास योजना
- 45 –जाह्नवीपुरम आवास योजना
- 107 –देव प्रयागराज झलवा
- 40 –नव सृजित प्लाट
यह भी पढ़ें: लखनऊ में लाखों लोगों को मिलेगा सपनों का घर, LDA लाने वाला है 61 नई आवासीय योजनाएं