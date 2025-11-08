ETV Bharat / state

घर खरीदारों के लिए खुशखबरी; PDA देगा 206 प्लॉट, ई-नीलामी के जरिए होगी बिक्री, इन हाउसिंग स्कीम में मौका

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब घर लेने का सपना देख रहे शहरियों के लिए खुशखबरी है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की ओर से शहर की छह आवासीय योजनाओं में कुल 206 भूखंडों की बिक्री की जाएगी. इस बार 40 नए भूखंड भी शामिल किए गए हैं. बिक्री प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होगी. इच्छुक खरीदारों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. भूखंडों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि सभी भूखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है. खरीदारी के तुरंत बाद आवंटियों को फ्लैट देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. इन योजनाओं में 60 वर्ग मीटर से लेकर 150 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध रहेंगे.

सबसे ज्यादा 107 भूखंड देव प्रयागराज, झलवा आवासीय योजना में हैं. इसके अलावा जाह्नवीपुरम आवास योजना में 45, नैनी आवास योजना में 30, कालिंदीपुरम में 14, कसारी-मसारी आवास योजना फेज-1 में 5 और फेज-2 में भी 5 भूखंड बिक्री के लिए रखे गए हैं.