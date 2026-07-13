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गोंडा में निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल खेलते समय गड्ढे में डूबे 2 मासूमों की मौत

बारिश के पानी से भरा गड्ढे में पानी, SDRF को 4 घंटे बाद बरामद हुए शव.

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गोंडा के बैजपुर में खेलते समय गड्ढे में डूबे 2 मासूमों की गई जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 11:15 AM IST

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गोंडा: गोंडा में दो बच्चों की खेलते समय गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इटियाथोक थाना क्षेत्र के बैजपुर गांव में निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल, गड्ढे में खेलते शिवम मौर्या (15) और राजन मौर्या (12) रविवार शाम को डूब गए. सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों और गोताखोर की मदद से रेस्क्यू शुरू किया, 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव मिले.

योगेंद्र सिंह, ( सीओ सिटी गोंडा ) (Video Credit; ETV Bharat)

बताते चलें, मृतक शिवम पुत्र जंग बहादुर जो कि कक्षा 6 और राजन मौर्या पुत्र राम बहादुर कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहे थे. दोनों लड़कों के माता-पिता मेहनत मजदूरी करते हैं. बताया जा रहा है कि यहां पर बैजपुर गांव के रहने वाले मिनाज द्वारा मैरिज हॉल का निर्माण कराया जा रहा था. मैरिज हॉल निर्माण के लिए उनके द्वारा जमीन की मिट्टी को खुदवा के अपनी मैरिज हाल में ले गए थे और लगातार हो रही बरसात के कारण गड्ढे में काफी पानी भर गया था. गड्ढा गहरा होने के कारण दोनों बच्चे डूबने लगे.

वहीं घटना की सूचना परिजनों को मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया. सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.


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