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गोंडा में निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल खेलते समय गड्ढे में डूबे 2 मासूमों की मौत

गोंडा के बैजपुर में खेलते समय गड्ढे में डूबे 2 मासूमों की गई जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )