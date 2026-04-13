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कांस्टेबल की परीक्षा देकर भाई के साथ बाइक से लौट रही थी छात्रा, ट्रक ने कुचला

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा हुआ है. जिले के बारुण थाना क्षेत्र के सोन पुल पर सोमवार को एक दर्दनाक घटना घटी है. जहां झारखंड के रामगढ़ से उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रही छात्रा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है.

यूपी की छात्रा की बिहार में मौत: छात्रा की पहचान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निहालपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र की 22 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में की गई है. वह रामगढ़ से उत्पाद सिपाही की परीक्षा देकर अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी. उसी दौरान सोन पुल पर ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी.

भाई के साथ बाइक से लौट रही थी घर: अंजलि के भाई प्रकाश पटेल ने बताया कि वह अपनी बहन को लेकर रविवार को झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट छावनी स्थित रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती विद्या मंदिर में उत्पाद पुलिस की परीक्षा दिलाने लाए थे. शाम साढ़े पांच बजे वहां से वह रात्रि में बारुण पहुंचे. जहां सोन पुल के पास ही एक होटल में रुक गए. जहां से आने के दौरान ये हादसा हुआ.

"सुबह 2 बजे बाइक से घर जाने के लिए निकले तो सोन पुल पर औरंगाबाद की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिससे अंजली ट्रक के चक्के के नीचे आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया."- प्रकाश पटेल, मृतक अंजलि के भाई