ETV Bharat / state

कांस्टेबल की परीक्षा देकर भाई के साथ बाइक से लौट रही थी छात्रा, ट्रक ने कुचला

झारखंड से सिपाही परीक्षा देकर लौट रही यूपी की छात्रा को बिहार में ट्रक ने कुचल दिया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

aurangabad Accident
औरंगाबाद में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा हुआ है. जिले के बारुण थाना क्षेत्र के सोन पुल पर सोमवार को एक दर्दनाक घटना घटी है. जहां झारखंड के रामगढ़ से उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रही छात्रा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है.

यूपी की छात्रा की बिहार में मौत: छात्रा की पहचान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निहालपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र की 22 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में की गई है. वह रामगढ़ से उत्पाद सिपाही की परीक्षा देकर अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी. उसी दौरान सोन पुल पर ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी.

भाई के साथ बाइक से लौट रही थी घर: अंजलि के भाई प्रकाश पटेल ने बताया कि वह अपनी बहन को लेकर रविवार को झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट छावनी स्थित रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती विद्या मंदिर में उत्पाद पुलिस की परीक्षा दिलाने लाए थे. शाम साढ़े पांच बजे वहां से वह रात्रि में बारुण पहुंचे. जहां सोन पुल के पास ही एक होटल में रुक गए. जहां से आने के दौरान ये हादसा हुआ.

"सुबह 2 बजे बाइक से घर जाने के लिए निकले तो सोन पुल पर औरंगाबाद की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिससे अंजली ट्रक के चक्के के नीचे आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया."- प्रकाश पटेल, मृतक अंजलि के भाई

प्रकाश ने बताया कि वह एक भाई और एक बहन है, अंजली उससे छोटी थी. उनके पिता खेती करते है. वह भी उसी में उनका हाथ बंटाते हैं. अंजलि बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी और पुलिस सेवा में आना उसका सपना था. उसने इसके पूर्व भी बीएसएफ और अन्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी.

छानबीन में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही बारुण थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया. जहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

ये भी पढ़ें: 13 की मौत, 32 घायल.. मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग, बिहार में सड़क पर बिखरीं लाशें

TAGGED:

औरंगाबाद में सड़क हादसा
AURANGABAD NEWS
UP GIRL DIED IN AURANGABAD ACCIDENT
यूपी की छात्रा की बिहार में मौत
AURANGABAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.