यूपी को मिला 12वां रामसर स्थल; अलीगढ़ का शेखा पक्षी विहार अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल, बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार
अलीगढ़ स्थित शेखा पक्षी विहार को प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:17 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अलीगढ़ स्थित शेखा पक्षी विहार को प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किये जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि नये रामसर स्थलों की अधिसूचना से इन क्षेत्रों में पर्यटन में बढ़ोत्तरी होने की प्रबल संभावना है.
इससे न केवल स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के नये मौके बनेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिलेगी. आर्द्रभूमियों का संरक्षण हमारी जैव विविधता, जल संसाधनों और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है.
पर्यटन और रोजगार को लगेंगे पंख: इसी उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की पहचान और उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए रामसर अभिसमय के अंतर्गत विभिन्न देश मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तरफ से शासन से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की 'रामसर इंफॉर्मेशन शीट' तैयार कर उन्हें चिन्हित कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
इसी कड़ी में रामसर सचिवालय की तरफ से अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल अधिसूचित किया गया है. वर्तमान में देश में इसे मिलाकर कुल 99 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है.
दो महीनों में मिली दूसरी सौगात: इसी साल फरवरी में एटा स्थित पटना पक्षी विहार को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था, जिसके बाद पिछले दो माह में राज्य में यह दूसरी बड़ी अधिसूचना है. उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या 12 हो गई है, जिनमें नवाबगंज, सांडी, समसपुर और सूर सरोवर जैसे प्रमुख पक्षी विहार शामिल हैं.
इन सभी 12 रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 39914.27 हेक्टेयर है. यह क्षेत्रफल प्रदेश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल का लगभग 3.21 प्रतिशत भाग कवर करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए सुखद संकेत है.
पारिस्थितिक संतुलन होगा मजबूत: वन एवं जंतु उद्यान मंत्री ने बताया कि कि रामसर अभिसमय आर्द्रभूमियों के उपयोग के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1971 में ईरान में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जलस्रोतों की पहचान कर उनके प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है.
प्रदेश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण की यह पहल न सिर्फ प्रवासी पक्षियों के बसेरे को सुरक्षित करेगी, बल्कि जल सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएगी. यह कदम स्थानीय समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने में भी भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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