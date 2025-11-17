ETV Bharat / state

लखनऊ PGI की लैब में होगी आनुवांशिक रोगों की जांच, सैंपल्स अब नहीं भेजे जाएंगे हैदराबाद

आनुवांशिक रोगों की सटीक पहचान से मरीजों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
पीजीआई की लैब में होगी आनुवांशिक रोगों की जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पीजीआई में आनुवांशिक बीमारियों की सटीक जांच और उपचार के लिए यूपी की पहली नेक्स्ट जनरेशन लैब तैयार हो गई है. करीब 15 करोड़ रुपए से तैयार इस लैब में नए साल से काम शुरू हो जाएगा. इस लैब में मरीजों के डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसिंग की जाएगी. अभी मरीजों के नमूने हैदराबाद भेजे जाते हैं. अब ये जांच होने से आनुवंशिक रोगों के कारणों, संक्रमण और कैंसर के उपचार में मदद मिलेगी. संस्थान के डॉक्टर मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के साथ शोध करेंगे.

पीजीआई निदेशक डॉ. आर.के धीमान ने बताया कि संस्थान के जेनेटिक्स विभाग में आनुवांशिक बीमारियों का इलाज होता है. यहां देश और विदेश के मरीज आते हैं. आनुवांशिक मरीजों के सुगम और बेहतर इलाज के लिए प्रदेश की पहली नेक्स्ट जनरेशन लैब संस्थान में स्थापित की जा रही है. इसमें ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग होगी. मरीजों के डीएनए में किसी प्रकार के म्यूटेशन या गड़बड़ी की पहचान हो सकेगी. आनुवांशिक रोगों की सटीक पहचान से मरीजों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा.

जेनेटिक्स विभाग के निर्देशन में लैब का संचालन किया जाएगा. नमूने हैदराबाद व अन्य लैब में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. संस्थान के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षण ले चुके हैं. जांच की दरें निजी लैब के मुकाबले बेहद कम होंगी.

आनुवंशिक रोग जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं. यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है. कुछ आनुवंशिक विकार माता-पिता से विरासत में मिलते हैं. अन्य किसी में अचानक भी हो सकते हैं. इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल रोग, हंटिंग्टन, डाउन सिंड्रोम और कैंसर शामिल हैं.

डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग (एनजीएस) की जरूरत कई मायनों में बढ़ गई है. यह एक ऐसी तकनीक है. जो किसी भी वायरस के पूरे जीनोम या आनुवंशिक डेटा को जल्दी और कुशलता से समझने में सहायता करती है. कोरोना वायरस के तेजी से बदलते वैरिएंट्स की पहचान के बाद इस तकनीक की उपयोगिता और बढ़ी है.

यह भी पढ़ें: एसजीपीजीआई में भर्ती; साक्षात्कार से पहले होगी स्क्रीनिंग, अगस्त में निकाला गया था विज्ञापन

TAGGED:

PGI में आनुवांशिक बीमारियों की जांच
LUCKNOW PGIS LAB GENETIC DISEASES
GENETIC DISEASES TESTED LUCKNOW PGI
लखनऊ पीजीआई लैब
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.