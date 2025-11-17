लखनऊ PGI की लैब में होगी आनुवांशिक रोगों की जांच, सैंपल्स अब नहीं भेजे जाएंगे हैदराबाद
आनुवांशिक रोगों की सटीक पहचान से मरीजों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 2:26 PM IST
लखनऊ: पीजीआई में आनुवांशिक बीमारियों की सटीक जांच और उपचार के लिए यूपी की पहली नेक्स्ट जनरेशन लैब तैयार हो गई है. करीब 15 करोड़ रुपए से तैयार इस लैब में नए साल से काम शुरू हो जाएगा. इस लैब में मरीजों के डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसिंग की जाएगी. अभी मरीजों के नमूने हैदराबाद भेजे जाते हैं. अब ये जांच होने से आनुवंशिक रोगों के कारणों, संक्रमण और कैंसर के उपचार में मदद मिलेगी. संस्थान के डॉक्टर मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के साथ शोध करेंगे.
पीजीआई निदेशक डॉ. आर.के धीमान ने बताया कि संस्थान के जेनेटिक्स विभाग में आनुवांशिक बीमारियों का इलाज होता है. यहां देश और विदेश के मरीज आते हैं. आनुवांशिक मरीजों के सुगम और बेहतर इलाज के लिए प्रदेश की पहली नेक्स्ट जनरेशन लैब संस्थान में स्थापित की जा रही है. इसमें ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग होगी. मरीजों के डीएनए में किसी प्रकार के म्यूटेशन या गड़बड़ी की पहचान हो सकेगी. आनुवांशिक रोगों की सटीक पहचान से मरीजों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा.
जेनेटिक्स विभाग के निर्देशन में लैब का संचालन किया जाएगा. नमूने हैदराबाद व अन्य लैब में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. संस्थान के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षण ले चुके हैं. जांच की दरें निजी लैब के मुकाबले बेहद कम होंगी.
आनुवंशिक रोग जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं. यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है. कुछ आनुवंशिक विकार माता-पिता से विरासत में मिलते हैं. अन्य किसी में अचानक भी हो सकते हैं. इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल रोग, हंटिंग्टन, डाउन सिंड्रोम और कैंसर शामिल हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग (एनजीएस) की जरूरत कई मायनों में बढ़ गई है. यह एक ऐसी तकनीक है. जो किसी भी वायरस के पूरे जीनोम या आनुवंशिक डेटा को जल्दी और कुशलता से समझने में सहायता करती है. कोरोना वायरस के तेजी से बदलते वैरिएंट्स की पहचान के बाद इस तकनीक की उपयोगिता और बढ़ी है.
