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डायबिटीज मरीजों को बड़ी राहत; जन औषधि केंद्रों पर मिल रहीं 75% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं

उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं 3944 जन औषधि केंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित लाखों मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं सबसे अच्छा विकल्प हैं. राज्य के जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाएं, नॉन-जेनेरिक दवाओं की तुलना में 75 प्रतिशत तक सस्ती हैं. अगर कोई मरीज जेनेरिक दवाओं पर महीने का खर्च 250 रुपये कर रहा है, तो वही दवाएं नॉन-जेनेरिक में उसे 1000 रुपये तक की पड़ सकती हैं. यूपी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यह अंतर हर महीने प्रदेश के डायबिटीज पीड़ितों का करोड़ों रुपये बचा सकता है. आशुतोष सहाय के संपादन के साथ ऋषि मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट. जेनेरिक दवाओं से सस्ता इलाज संभव: जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना का हिस्सा हैं. यहां विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार से प्रमाणित जेनेरिक दवाएं बेची जाती हैं. इनकी गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं के बराबर होती है, लेकिन कीमत बहुत कम है. राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जन औषधि केंद्र सक्रिय हैं. हेल्पलाइन 104 पर मिलेगी सस्ती दवाओं की जानकारी. (Video Credit: ETV Bharat) डायबिटीज दवाओं की उपलब्धता: ब्रजेश पाठक ने बताया कि इन केंद्रों पर डायबिटीज की प्रमुख दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमीप्राइड, इंसुलिन, SGLT-2 इनहिबिटर्स आदि आसानी से उपलब्ध हैं. प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज के लिए अलग-अलग केंद्र स्थापित किए गए हैं. यहां अलग ओपीडी, जांच सुविधा और दवाएं मुफ्त या नाममात्र मूल्य पर मिलती हैं. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, सिविल, डॉ राममनोहर लोहिया और जिला अस्पतालों में ये सेंटर मरीजों की भीड़ से भरे रहते हैं. इलाज की लागत में बड़ी राहत: लखनऊ के सिविल अस्पताल में मधुमेह केंद्र के फिजिशियन डॉ. कुलदीप वर्मा ने बताया कि डायबिटीज एक आजीवन बीमारी है. मरीजों को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं. ब्रांडेड दवाएं महंगी होने से कई गरीब परिवार इलाज बीच में छोड़ देते हैं, जिससे जटिलताएं बढ़ जाती हैं. जन औषधि केंद्र और सरकारी डायबिटीज सेंटर मरीजों का मासिक खर्च 75 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं. WHO और भारत सरकार से प्रमाणित हैं जन औषधि की दवाएं (Photo Credit: ETV Bharat) मरीजों को जागरूक करने पर ज़ोर: हमारा प्रयास है कि हर मरीज को जागरूक किया जाए. आयुष्मान कार्ड धारकों को इन केंद्रों पर और भी ज्यादा छूट मिलती है. डॉ वर्मा ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की कीमतों की तुलना आसानी से की जा सकती है. यह भ्रम बिल्कुल गलत है कि ये दवाएं कम असर करती हैं. जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता: हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीज हैं, जिन्होंने जेनेरिक दवाई ली और उनका शुगर लेवल संतुलित हो गया. मरीज मोबाइल ऐप ‘जन औषधि’ या वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर अपनी दवा का नाम डाल सकते हैं. वहां जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों की कीमतें दिख जाती हैं. केंद्र का पता ढूंढने के लिए ऐप में ‘लोकेट स्टोर’ विकल्प उपलब्ध है. यूपी के मधुमेह रोगियों के लिए वरदान हैं जेनेरिक दवाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)