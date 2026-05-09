ETV Bharat / state

डायबिटीज मरीजों को बड़ी राहत; जन औषधि केंद्रों पर मिल रहीं 75% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं

स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जन औषधि केंद्र सक्रिय हैं. यहां डायबिटीज के मरीजों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं 3944 जन औषधि केंद्र. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:14 PM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 3:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित लाखों मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं सबसे अच्छा विकल्प हैं. राज्य के जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाएं, नॉन-जेनेरिक दवाओं की तुलना में 75 प्रतिशत तक सस्ती हैं. अगर कोई मरीज जेनेरिक दवाओं पर महीने का खर्च 250 रुपये कर रहा है, तो वही दवाएं नॉन-जेनेरिक में उसे 1000 रुपये तक की पड़ सकती हैं. यूपी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यह अंतर हर महीने प्रदेश के डायबिटीज पीड़ितों का करोड़ों रुपये बचा सकता है. आशुतोष सहाय के संपादन के साथ ऋषि मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट.

जेनेरिक दवाओं से सस्ता इलाज संभव: जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना का हिस्सा हैं. यहां विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार से प्रमाणित जेनेरिक दवाएं बेची जाती हैं. इनकी गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं के बराबर होती है, लेकिन कीमत बहुत कम है. राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जन औषधि केंद्र सक्रिय हैं.

हेल्पलाइन 104 पर मिलेगी सस्ती दवाओं की जानकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

डायबिटीज दवाओं की उपलब्धता: ब्रजेश पाठक ने बताया कि इन केंद्रों पर डायबिटीज की प्रमुख दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमीप्राइड, इंसुलिन, SGLT-2 इनहिबिटर्स आदि आसानी से उपलब्ध हैं. प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज के लिए अलग-अलग केंद्र स्थापित किए गए हैं. यहां अलग ओपीडी, जांच सुविधा और दवाएं मुफ्त या नाममात्र मूल्य पर मिलती हैं. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, सिविल, डॉ राममनोहर लोहिया और जिला अस्पतालों में ये सेंटर मरीजों की भीड़ से भरे रहते हैं.

इलाज की लागत में बड़ी राहत: लखनऊ के सिविल अस्पताल में मधुमेह केंद्र के फिजिशियन डॉ. कुलदीप वर्मा ने बताया कि डायबिटीज एक आजीवन बीमारी है. मरीजों को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं. ब्रांडेड दवाएं महंगी होने से कई गरीब परिवार इलाज बीच में छोड़ देते हैं, जिससे जटिलताएं बढ़ जाती हैं. जन औषधि केंद्र और सरकारी डायबिटीज सेंटर मरीजों का मासिक खर्च 75 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
WHO और भारत सरकार से प्रमाणित हैं जन औषधि की दवाएं (Photo Credit: ETV Bharat)

मरीजों को जागरूक करने पर ज़ोर: हमारा प्रयास है कि हर मरीज को जागरूक किया जाए. आयुष्मान कार्ड धारकों को इन केंद्रों पर और भी ज्यादा छूट मिलती है. डॉ वर्मा ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की कीमतों की तुलना आसानी से की जा सकती है. यह भ्रम बिल्कुल गलत है कि ये दवाएं कम असर करती हैं.

जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता: हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीज हैं, जिन्होंने जेनेरिक दवाई ली और उनका शुगर लेवल संतुलित हो गया. मरीज मोबाइल ऐप ‘जन औषधि’ या वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर अपनी दवा का नाम डाल सकते हैं. वहां जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों की कीमतें दिख जाती हैं. केंद्र का पता ढूंढने के लिए ऐप में ‘लोकेट स्टोर’ विकल्प उपलब्ध है.

Photo Credit: ETV Bharat
यूपी के मधुमेह रोगियों के लिए वरदान हैं जेनेरिक दवाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

जानकारी पाने के आसान तरीके: इसके अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय या 104 हेल्पलाइन पर भी जानकारी मिल सकती है. जन औषधि केंद्र न सिर्फ दवाएं सस्ती देते हैं, बल्कि क्वालिटी भी सुनिश्चित करते हैं. हर दवा पर बीआईएस मार्किंग और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी मरीज जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करें, तो सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हो सकती है.

उत्तर प्रदेश में केंद्रों की संख्या: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मधुमेह पीड़ितों से अपील है कि वे नजदीकी जन औषधि केंद्र पर जाएं, दवाओं की कीमत चेक करें और डॉक्टर से जेनेरिक दवा लिखवाएं. छोटी-छोटी बचत से बड़ा फर्क पड़ता है. स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है. उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 3944 जन औषधि केंद्र संचालित हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
आयुष्मान कार्ड के साथ जन औषधि केंद्रों पर मिलेगी अतिरिक्त छूट. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐप और वेबसाइट से सुविधा: निकटतम केंद्र ढूंढने के लिए janaushadhi.gov.in पर ‘Locate Kendra’ विकल्प चुनें. वहां जिला और पिन कोड डालकर स्टोर का पता और संपर्क जानकारी मिल जाएगी. ‘Jan Aushadhi Sugam’ मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप में ‘Locate Your Nearest PMBJP Kendra’ फीचर से GPS के जरिए नजदीकी केंद्र दिख जाएगा.

डॉक्टरों और मरीजों का अनुभव: 104 हेल्पलाइन या जिला स्वास्थ्य कार्यालय पर भी जानकारी मिल सकती है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन केंद्रों पर दवाएं 50-90 प्रतिशत सस्ती मिलती हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के डॉ कुलदीप वर्मा के अनुसार, ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं. कई मरीज जो पहले गंभीर स्थिति में थे, अब सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं.

Photo Credit- ETV Bharat
मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम होता है. (Photo Credit- ETV Bharat)

अन्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र:

  • विकास नागा सेक्टर छह
  • मुंशी पुलिया
  • अलीगंज
  • भाऊ राव देवरस अस्पताल महानगर
  • रानी लक्ष्मी बाई मार्ग राजाजीपुरम
  • बंगला बाजार रोड बंगला बाजार
  • कैंटोनमेंट रोड हुसैनगंज
  • बजरंग विहार बुधेश्वर मोहन रोड
  • डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट गोमती नगर
  • चंदन रोड इंदिरा नगर
  • कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इंदिरा नगर

दवाओं के दाम की तुलना: ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली डायबिटीज की दवाएं औसतन 50% से 75% तक कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं. डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है, जिसमें लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है, इसलिए ये केंद्र मरीजों के मेडिकल बिल में कटौती करने में मदद करते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
ब्रांडेड दवा का दाम 1000 तो जेनेरिक सिर्फ 250 में. (Photo Credit: ETV Bharat)

जेनेरिक और नॉन जेनेरिक इंसुलिन के दामों में काफी अंतर होता है. जेनेरिक इंसुलिन की कीमत आम तौर पर नॉन जेनेरिक इंसुलिन की तुलना में कम होती है.

जेनरिक इंसुलिन के दाम:

1ह्यूमन एक्ट्रैपिड 40 आईयू/एमएल₹158-₹185 प्रति वायल
2बेसालॉग 100 आईयू/एमएल₹565-₹750 प्रति वायल
3नोवोमिक्स 30 फ्लेक्सपेन₹1,232-₹1,500 प्रति पेन

नॉन जेनरिक इंसुलिन के दाम:

1ह्यूमन एक्ट्रैपिड 40 आईयू/एमएल₹400-₹500 प्रति वायल
2लैंटस 100 आईयू/एमएल₹1,500-₹2,000 प्रति वायल
3नोवो नॉर्डिस्क ह्यूमन एक्ट्रैपिड 40 आईयू/एमएल₹500-₹600 प्रति वायल

मरीजों का भरोसा बढ़ा: सिविल अस्पताल में आए राजकुमार ने बताया कि वे अपनी मां का इलाज करवा रहे हैं. वे जन औषधि केंद्र से दवाएं लेते हैं. दवाओं का असर पूरी तरह सही मिलता है. इससे इलाज का खर्च भी काफी कम हो गया है.

Photo Credit- ETV Bharat
2,000 से अधिक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध. (Photo Credit- ETV Bharat)

लखनऊ में जन औषधि केंद्रों की सूची: केजीएमयू चौक, बलरामपुर गोलागंज, सिविल हजरतगंज, लारी, क्वीन मैरी चौक, लोकबंधु अस्पताल आशियाना, सौ शैय्या अस्पताल बख्शी का तालाब, टीबी अस्पताल ठाकुरगंज सभी प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.

यह भी पढ़ें- गंगा एक्सप्रेसवे का 99 फीसदी काम पूरा; लेन मार्किंग, टोल बूथ और साइन बोर्ड लगाये जा रहे, जानिये कब से कर सकेंगे सफर?

Last Updated : May 9, 2026 at 3:27 PM IST

TAGGED:

JAN AUSHADHI BENEFITS
GENERIC VS BRANDED MEDICINES
DIABETES TREATMENT COST INDIA
AFFORDABLE HEALTHCARE UP
ECONOMICAL DIABETES TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.