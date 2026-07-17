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कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर; Boat Club में अब बोटिंग पर 15 अक्टूबर तक रोक

कानपुर: गंगा बैराज पर लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर को देखते हुए अब बोट क्लब पर बोटिंग को रोक दिया गया है. साथ ही अब यात्री या दर्शक गंगा किनारे किसी भी घाट पर नाव से नहीं घूम सकेंगे. केवल जो लोग घूमना चाहते हैं, उन्हें घाटों के किनारों पर ही घूमने की अनुमति होगी. इसी के साथ अटल घाट, परमट मंदिर समेत अन्य घाटों पर पुलिस की तैनाती है.

दरअसल, पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा. जिसका संज्ञान 2 दिन पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिया था और उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश भी दिए थे कि गंगा से आमजन को पूरी तरह से दूर रखा जाए.

वहीं जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए गंगा बैराज के सभी 30 गेट भी खोल दिए गए थे. इसके बाद गुरुवार शाम को ही प्रशासनिक अफसरों ने बोट क्लब पर बोटिंग न कराने का फैसला किया. जल क्रीड़ा सचिव नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की और कहा कि अब आगामी 15 अक्टूबर तक बोट क्लब में बोटिंग नहीं होगी.