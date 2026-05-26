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वाराणसी और अयोध्या में गंगा दशहरा की धूम; लाखों की संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब

वाराणसी में मां गंगा का अवतरण दिवस: श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी/अयोध्या: काशी में हर्षोल्लास के साथ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है. इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दान-पुण्य कर रहे हैं. दरअसल कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा आज पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. इसी क्रम में आज काशी में कहीं घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है तो कहीं मां गंगा की आरती के साथ गंगा के चरणों में वंदना की जा रही है. गंगा दशहरा. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं अयोध्या राम नगरी के मठ मंदिरों में गंगा दशहरा बड़े ही धाम धूम से मनाया जा रहा है. अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहें. मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकल कर धरती पर अवतरित हुई थी. इसलिए गंगा से जुड़ी सभी पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है. पुजारियों ने की भव्य आरती. (Photo Credit; ETV Bharat) बता दें, गंगा दशहरा पर काशी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेघ, अस्सी, शीतला घाट समेत दर्जनों घाट आज श्रद्धालुओं से पटे हुए नजर आए. ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए. मान्यता है कि आज के दिन स्नान-ध्यान और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है. इस अवसर पर गंगा स्वच्छता का संदेश भी दिया गया.