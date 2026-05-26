वाराणसी और अयोध्या में गंगा दशहरा की धूम; लाखों की संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब
काशी में पुजारियों के वैदिक मंत्रों के बीच श्रद्धालुओं का विशेष पूजन. अयोध्या में श्रद्धालु सरयू नदी में लगा रहे डुबकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 1:08 PM IST
वाराणसी/अयोध्या: काशी में हर्षोल्लास के साथ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है. इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दान-पुण्य कर रहे हैं. दरअसल कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा आज पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. इसी क्रम में आज काशी में कहीं घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है तो कहीं मां गंगा की आरती के साथ गंगा के चरणों में वंदना की जा रही है.
वहीं अयोध्या राम नगरी के मठ मंदिरों में गंगा दशहरा बड़े ही धाम धूम से मनाया जा रहा है. अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहें. मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकल कर धरती पर अवतरित हुई थी. इसलिए गंगा से जुड़ी सभी पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है.
बता दें, गंगा दशहरा पर काशी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेघ, अस्सी, शीतला घाट समेत दर्जनों घाट आज श्रद्धालुओं से पटे हुए नजर आए. ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए. मान्यता है कि आज के दिन स्नान-ध्यान और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है. इस अवसर पर गंगा स्वच्छता का संदेश भी दिया गया.
काशी के रहने वाले घाट पुरोहित बताते हैं कि आज के दिन पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई थीं, इसलिए वाराणसी में स्नान का विशेष महत्व हो जाता है. यहां मां गंगा उत्तर वाहिनी है. उन्होंने बताया कि आज के दिन मां गंगा में स्नान, दर्शन-पूजन करने से तमाम तरीके के पापों से मुक्ति मिलती है.
इस मौके पर श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि उनका सौभाग्य की उन्हें काशी में मां गंगा में स्नान, दर्शन पूजन का मौका मिला. यहां उन लोगों ने मां को दूध, पुष्प अर्पित करके उनका विशेष पूजन किया. अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने दान भी किया.
इसी क्रम में विप्र समाज काशी के तत्वावधान में गंगा दशहरा का पावन पर्व मंगलवार को भव्य तरीके से मनाया गया. इस दौरान देवी अहिल्याबाई घाट पर शहर दक्षिणी विधायक पंडित नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में मां गंगा का शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 51 बटुकों ने दुग्धाभिषेक किया. इस दौरान पूरा घाट वैदिक मन्त्रों से गूंजायमान रहा.
इस अवसर पर डा. पवन शुक्ला ने कहा कि हिंदू धर्म में गंगा दशहरा (गंगावतरण) का अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व मां गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है. इस दिन गंगा नदी में स्नान और दान-पुण्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
वहीं, शहर दक्षिणी के विधायक पंडित नीलकंठ तिवारी नें बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति और उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं.
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