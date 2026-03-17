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LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त; 5,813 जगहों पर छापा, 86 FIR और 11 गिरफ्तार

छह दिनों में प्रदेश भर में 5,813 जगहों पर सघन निरीक्षण और छापेमारी की गई है. कालाबाजारी के चलते 11 लोग गिरफ्तार किए गये हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 9:50 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ कालाबाजारी और अवैध बिक्री रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी के कारण 12 से 17 मार्च के बीच मात्र छह दिनों के भीतर प्रदेश भर में 5,813 जगहों पर सघन निरीक्षण और छापेमारी की गई है. इस व्यापक अभियान का उद्देश्य बाजार में ईंधन की कृत्रिम कमी को रोकना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है.

छापेमारी और कानूनी कार्रवाई: प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान एलपीजी वितरकों और कालाबाजारी में संलिप्त तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की गई है. जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एलपीजी वितरकों के विरुद्ध 12 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जबकि अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ 74 एफआईआर दर्ज हुई हैं. इस पूरी मुहिम के दौरान अब तक 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 85 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है. सरकार की इस सख्त कार्रवाई से अवैध भंडारण करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है.

गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध: मीडिया सेल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 4,108 एलपीजी वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है. वर्तमान में वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और मांग के अनुरूप घरेलू एलपीजी रिफिल की निरंतर आपूर्ति की जा रही है. बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने वाणिज्यिक सिलेंडरों हेतु कुल खपत के 20 प्रतिशत आवंटन की अनुमति भी प्रदान की है. इस निर्णय से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ईंधन की उपलब्धता आसान हो गई है.

कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी: ईंधन वितरण की वास्तविक समय निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित हर छोटी-बड़ी सूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है और प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है. इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को होम कंट्रोल में भी तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था में कोई चूक न हो. जनपद स्तर पर भी सक्रिय कंट्रोल रूम स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं.

अधिकारी लगातार फील्ड में: मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं. अधिकारियों का यह जमीनी निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कहीं भी ईंधन की कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न न हो पाए. इस सतत निगरानी प्रक्रिया ने प्रदेश में आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के और निर्धारित मूल्य पर आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराना है.

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