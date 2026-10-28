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यूपी में 40 चैरिटेबल ब्लड सेंटरों की जांच, खामियां मिलने पर सात के संचालन पर रोक

खून की जांच में कोताही बरतने वाले 7 ब्लड सेंटर बंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने रक्त केंद्रों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया है. बुधवार को प्रदेश के 10 जिलों में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी की ओर से संचालित 40 ब्लड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सात रक्त केंद्रों में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई. वहीं, अन्य केंद्रों में मिली कमियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

रक्त की गुणवत्ता से लेकर स्टॉक रिकॉर्ड तक की जांच: खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 10 जिलों में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने जांच अभियान चलाया. इस दौरान रक्त की गुणवत्ता, संक्रमण संबंधी अनिवार्य जांच, सुरक्षित भंडारण और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था देखी गई. इसके अलावा स्टॉक प्रबंधन, रक्त की कीमतों और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता की भी जांच की गई. विभाग का उद्देश्य रक्त केंद्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है.

कार्रवाई से लखनऊ से लेकर आगरा तक हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ में सबसे ज्यादा 13 ब्लड सेंटरों का निरीक्षण: विशेष अभियान के तहत लखनऊ में 13 रक्त केंद्रों की जांच की गई. इसके अलावा आगरा और कानपुर में पांच-पांच, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में चार-चार तथा अलीगढ़ में तीन केंद्रों का निरीक्षण किया गया. गाजियाबाद और वाराणसी में दो-दो, जबकि गोरखपुर और प्रयागराज में एक-एक रक्त केंद्र की जांच हुई. डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, सात केंद्रों में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ अन्य केंद्रों में मिली कमियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. रक्त और रक्त घटकों के सुरक्षित निस्तारण के निर्देश: विभाग ने संबंधित रक्त केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. जिन केंद्रों के संचालन पर रोक लगाई गई है, वहां उपलब्ध रक्त और रक्त घटकों के सुरक्षित निस्तारण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलग से एडवाइजरी जारी की गई है. जांच में सामने आई कमियों के आधार पर विभाग संबंधित केंद्रों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा. अधिकारियों का कहना है कि रक्त केंद्रों में निर्धारित मानकों का पालन मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. खून की जांच में कोताही बरतने वाले 7 ब्लड सेंटर बंद. (Photo Credit: ETV Bharat) संक्रमण की जांच में लापरवाही, रिकॉर्ड भी अधूरे: जांच के दौरान कुछ रक्त केंद्रों पर अनिवार्य एलिसा और अन्य संक्रमण संबंधी परीक्षणों में लापरवाही सामने आई. कुछ केंद्रों पर रक्त प्राप्त करने वाले मरीजों का पूरा विवरण दर्ज नहीं था और तापमान रिकॉर्ड तथा स्टॉक रजिस्टर का भी सही तरीके से रखरखाव नहीं किया गया था. इसके अलावा, कुछ स्थानों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित मिले. रक्त की सुरक्षा के लिए एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, वीडीआरएल और मलेरिया जैसे संक्रमणों की निर्धारित जांच करना जरूरी है. रक्त और उसके घटकों को सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण और निर्धारित तापमान बनाए रखना भी अनिवार्य है. इन मानकों की अनदेखी से रक्त की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और मरीजों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है. इसी वजह से विभाग ने जांच के दौरान मिली गंभीर खामियों पर कार्रवाई की है. सात रक्त केंद्रों में मिली अनियमितताओं का विवरण भी सामने आया है. आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के केंद्रों में मिलीं खामियां: आगरा के श्री बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर की जांच में अनिवार्य एलिसा और स्टरलिटी परीक्षण नहीं किए जाने की बात सामने आई. रक्त प्राप्त करने वालों के नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण भी दर्ज नहीं था. तापमान लॉग और स्टॉक रिकॉर्ड का समुचित रखरखाव नहीं मिला. इन कमियों को गंभीर मानते हुए केंद्र में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई. डॉ रोशन जैकब के निर्देश पर बड़ा एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)