यूपी में 40 चैरिटेबल ब्लड सेंटरों की जांच, खामियां मिलने पर सात के संचालन पर रोक
उत्तर प्रदेश में मरीजों को सुरक्षित रक्त देने के लिए एफएसडीए ने 10 जिलों में 40 चैरिटेबल ब्लड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:53 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:08 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने रक्त केंद्रों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया है. बुधवार को प्रदेश के 10 जिलों में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी की ओर से संचालित 40 ब्लड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सात रक्त केंद्रों में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई. वहीं, अन्य केंद्रों में मिली कमियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
रक्त की गुणवत्ता से लेकर स्टॉक रिकॉर्ड तक की जांच: खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 10 जिलों में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने जांच अभियान चलाया. इस दौरान रक्त की गुणवत्ता, संक्रमण संबंधी अनिवार्य जांच, सुरक्षित भंडारण और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था देखी गई. इसके अलावा स्टॉक प्रबंधन, रक्त की कीमतों और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता की भी जांच की गई. विभाग का उद्देश्य रक्त केंद्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है.
लखनऊ में सबसे ज्यादा 13 ब्लड सेंटरों का निरीक्षण: विशेष अभियान के तहत लखनऊ में 13 रक्त केंद्रों की जांच की गई. इसके अलावा आगरा और कानपुर में पांच-पांच, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में चार-चार तथा अलीगढ़ में तीन केंद्रों का निरीक्षण किया गया. गाजियाबाद और वाराणसी में दो-दो, जबकि गोरखपुर और प्रयागराज में एक-एक रक्त केंद्र की जांच हुई. डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, सात केंद्रों में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ अन्य केंद्रों में मिली कमियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
रक्त और रक्त घटकों के सुरक्षित निस्तारण के निर्देश: विभाग ने संबंधित रक्त केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. जिन केंद्रों के संचालन पर रोक लगाई गई है, वहां उपलब्ध रक्त और रक्त घटकों के सुरक्षित निस्तारण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलग से एडवाइजरी जारी की गई है. जांच में सामने आई कमियों के आधार पर विभाग संबंधित केंद्रों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा. अधिकारियों का कहना है कि रक्त केंद्रों में निर्धारित मानकों का पालन मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.
संक्रमण की जांच में लापरवाही, रिकॉर्ड भी अधूरे: जांच के दौरान कुछ रक्त केंद्रों पर अनिवार्य एलिसा और अन्य संक्रमण संबंधी परीक्षणों में लापरवाही सामने आई. कुछ केंद्रों पर रक्त प्राप्त करने वाले मरीजों का पूरा विवरण दर्ज नहीं था और तापमान रिकॉर्ड तथा स्टॉक रजिस्टर का भी सही तरीके से रखरखाव नहीं किया गया था. इसके अलावा, कुछ स्थानों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित मिले. रक्त की सुरक्षा के लिए एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, वीडीआरएल और मलेरिया जैसे संक्रमणों की निर्धारित जांच करना जरूरी है.
रक्त और उसके घटकों को सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण और निर्धारित तापमान बनाए रखना भी अनिवार्य है. इन मानकों की अनदेखी से रक्त की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और मरीजों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है. इसी वजह से विभाग ने जांच के दौरान मिली गंभीर खामियों पर कार्रवाई की है. सात रक्त केंद्रों में मिली अनियमितताओं का विवरण भी सामने आया है.
आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के केंद्रों में मिलीं खामियां: आगरा के श्री बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर की जांच में अनिवार्य एलिसा और स्टरलिटी परीक्षण नहीं किए जाने की बात सामने आई. रक्त प्राप्त करने वालों के नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण भी दर्ज नहीं था. तापमान लॉग और स्टॉक रिकॉर्ड का समुचित रखरखाव नहीं मिला. इन कमियों को गंभीर मानते हुए केंद्र में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई.
अलीगढ़ के न्यू बापू रक्त सेंटर में अनिवार्य टीटीआई जांच और सीपीडीए सॉल्यूशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में कमियां पाई गईं. यहां तापमान रिकॉर्डिंग ग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, योग्य तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता और जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव में भी खामियां मिलीं. गोरखपुर के मानया चैरिटेबल ब्लड सेंटर में निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित मिले. यहां तापमान रिकॉर्डिंग में अनियमितता के साथ अभिलेखों का रखरखाव भी अधूरा पाया गया.
लखीमपुर खीरी के केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में कमी: लखीमपुर खीरी के अनुभव चैरिटेबल ब्लड सेंटर में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए जरूरी अनुबंध उपलब्ध नहीं मिला. निरीक्षण के दौरान तापमान निगरानी और अलार्म सिस्टम में भी खामियां पाई गईं. रक्त बैग और डायग्नोस्टिक किट के स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं थे. इन अनियमितताओं के चलते केंद्र में रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई.
लखनऊ के तीन ब्लड सेंटरों में भी गंभीर अनियमितताएं: लखनऊ के लिटिल स्टार ब्लड सेंटर के निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारियों की लंबे समय से अनुपस्थिति सामने आई. एलिसा मशीन खराब होने के बावजूद बिना जांच रक्त और रक्त घटक जारी किए जाने की बात भी सामने आई. इसके अलावा, एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) के अंश पाए गए. इन कमियों को देखते हुए केंद्र के संचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई.
लखनऊ के रामा चैरिटेबल ब्लड सेंटर में भी एलिसा जांच पूरी किए बिना रक्त जारी करने की बात सामने आई. यहां एफएफपी को निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत प्लेटलेट एजिटेटर में रखा गया था. इसके अलावा, निर्धारित कीमत से अधिक शुल्क वसूलने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति जैसी अनियमितताएं भी पाई गईं. जांच के बाद इस केंद्र में भी रक्त और रक्त घटकों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई.
केएचएस चैरिटेबल ब्लड सेंटर में रजिस्टर अपडेट नहीं मिले: लखनऊ के केएचएस चैरिटेबल ब्लड सेंटर के निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित मिले. मास्टर रजिस्टर और एलिसा/टीटीआई परीक्षण रजिस्टर भी समय पर अपडेट नहीं किए गए थे. इसके अलावा, केंद्र में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई. विभाग ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की है.
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