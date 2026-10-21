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यूपी में दूसरे राज्यों से आने वाले ब्लड की होगी सख्त जांच, 55 ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस सस्पेंड

मरीजों को संक्रमण के खतरे से बचाने की कोशिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा उठाया है. विभाग ने दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में मंगाए जाने वाले रक्त की गुणवत्ता जांचने के लिए राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) को प्रस्ताव भेजा है. इसमें रक्त की हर खेप की कम से कम एक प्रतिशत यूनिट या प्रति खेप कम से कम एक यूनिट की जांच कराने की सिफारिश की गई है. प्रस्ताव के मुताबिक, दोनों में से जो संख्या अधिक होगी, उतनी यूनिट की जांच कराना जरूरी होगा.

दूषित रक्त से फैल सकती हैं गंभीर बीमारियां: विभाग का मानना है कि दूषित रक्त चढ़ाने से हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं. इसलिए रक्तदाता से रक्त लेने, उसकी जांच करने, सुरक्षित रखने और मरीज को चढ़ाने तक हर चरण में तय मानकों का पालन जरूरी है. यूपीएफएसडीए ने प्रस्ताव में ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में प्राप्तकर्ता केंद्र के राजकीय रक्त केंद्र में नमूनों की जांच कराने की बात कही है. इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों से आने वाले रक्त की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मरीजों को संक्रमण के खतरे से बचाना है.

प्रदेश के ब्लड बैंकों के लिए जारी किए गए कड़े नए दिशानिर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat) 208 ब्लड सेंटरों की जांच में मिलीं खामियां, 55 के लाइसेंस निलंबित: यूपीएफएसडीए ने बीते महीने चैरिटेबल ट्रस्टों की ओर से संचालित 208 रक्त केंद्रों का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कमियां मिलने पर 55 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. निरीक्षण में संक्रमण जांच, तापमान नियंत्रित भंडारण के रिकॉर्ड, तकनीकी स्टाफ, स्वच्छता और दस्तावेजों के रखरखाव में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. खास तौर पर दूसरे राज्यों से पैक्ड रेड ब्लड सेल्स (पीआरबीसी) की बड़ी खेप मंगाने के दौरान जरूरी दस्तावेजों और गुणवत्ता सत्यापन में कमियां मिलीं. रक्त की जांच रिपोर्ट और परिवहन के रिकॉर्ड नहीं मिले: निरीक्षण के दौरान कुछ रक्त केंद्रों पर बड़ी मात्रा में रक्त मंगाने का लिखित औचित्य उपलब्ध नहीं था. कई जगह ट्रांसफ्यूजन-ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन (टीटीआई) की जांच रिपोर्ट, रक्तदाताओं के फॉर्म और परिवहन के दौरान निर्धारित तापमान बनाए रखने के रिकॉर्ड भी नहीं मिले. इसके अलावा, दूसरे राज्यों के आपूर्तिकर्ता केंद्रों के लाइसेंस और वहां रक्त संग्रह व जांच के नियमों के पालन की पुष्टि करना भी चुनौतीपूर्ण पाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, कई बार रक्त प्राप्त करने वाले केंद्रों के पास जांच रिपोर्ट और तापमान नियंत्रित परिवहन के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं. हर यूनिट के साथ पायलट ट्यूब और जांच रिपोर्ट जरूरी: इन कमियों को देखते हुए यूपीएफएसडीए ने प्रदेश के सभी रक्त केंद्रों को दूसरे राज्यों से पीआरबीसी की बड़ी खेप मंगाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत प्रत्येक यूनिट के साथ मूल रक्त की कम से कम 30 सेंटीमीटर लंबी पायलट ट्यूब यानी तीन सेगमेंट प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है. प्राप्तकर्ता केंद्र को कुल यूनिटों में से कम से कम एक प्रतिशत की जांच स्थानीय औषधि निरीक्षक की मौजूदगी में राजकीय रक्त केंद्र में करानी होगी और रिपोर्ट सुरक्षित रखनी होगी. इसके साथ प्रत्येक यूनिट के साथ टीटीआई जांच रिपोर्ट और रक्तदाता के फॉर्म की प्रति भी रखना अनिवार्य होगा. दूषित ब्लड से हेपेटाइटिस और एचआईवी जैसी बीमारियों का खतरा. (Photo Credit: ETV Bharat)