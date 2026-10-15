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यूपी में कोडीन कफ सिरप और फर्जी बिलिंग पर एक्शन, अमीनाबाद में 14 दवा कारोबारियों के लाइसेंस किए निरस्त

इंस्टीट्यूशनल सप्लाई का नया नियम अनिवार्य: अस्पतालों और डॉक्टरों को दी जाने वाली दवाओं की पैकेजिंग पर लिखना होगा जरूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला सामने आने के बाद अब दवाओं की खरीद-बिक्री और सप्लाई में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की तैयारी है. उत्तर प्रदेश का औषधि विभाग ऐसे सप्लायर्स पर शिकंजा कसने जा रहा है, जो बिल किसी अस्पताल के नाम पर बनाते हैं, लेकिन दवाओं की सप्लाई किसी मेडिकल स्टोर या दूसरी फर्म को कर देते हैं. बिलिंग और सप्लाई के पते में इस तरह की गड़बड़ी को 'बिल टू और शिप्ड टू' कहा जाता है. इसी व्यवस्था की आड़ में होने वाली गलत बिलिंग और दवाओं के अवैध कारोबार पर अब विभाग की नजर रहेगी.

बिलिंग और सप्लाई में गड़बड़ी पर लगेगी रोक: कुछ मामलों में दवा कंपनियां या उनके एजेंट अस्पतालों और डॉक्टरों को विशेष छूट पर दवाएं देने के लिए बिल उनके नाम पर बनाते हैं, लेकिन दवाएं किसी दूसरे मेडिकल स्टोर या फर्म को भेज दी जाती हैं. इससे रियायती दरों पर मिलने वाली दवाओं का दूसरे बाजार में गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है. साथ ही, फर्जी बिलिंग के जरिए नकली और घटिया दवाओं की बिक्री की आशंका भी बढ़ जाती है. इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए औषधि विभाग ने दवाओं की खरीद-बिक्री और सप्लाई से जुड़े नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ा दी है.

बिल जिस संस्थान के नाम, सप्लाई भी उसी को: विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, अस्पतालों और डॉक्टरों को विशेष छूट पर दी जाने वाली दवाओं का बिल जिस संस्थान के नाम पर बनेगा, उनकी सप्लाई भी उसी संस्थान को करनी होगी. विभाग की आयुक्त रोशन जैकब के अनुसार, ऐसी दवाओं की पैकिंग और लेबल पर स्पष्ट रूप से 'इंस्टीट्यूशनल सप्लाई' लिखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा शेड्यूल H, H1 और X के तहत आने वाली दवाओं की सप्लाई संबंधित पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम के लिखित और हस्ताक्षरित क्रय आदेश पर ही की जाएगी. दवा विक्रेताओं और संबंधित फर्मों को इन आदेशों की प्रतियां कम से कम दो साल तक सुरक्षित रखनी होंगी. नियम तोड़ने वाली फर्मों पर होगी कार्रवाई: औषधि विभाग ने साफ किया है कि दवाओं की अनधिकृत सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस बीच, नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के खिलाफ चल रही जांच के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लखनऊ की प्रमुख दवा मंडी अमीनाबाद में भी कार्रवाई की है. गुरुवार को 14 प्रतिष्ठानों के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित हैं. पांच फर्मों के मामलों में फैसला अभी लंबित है. अमीनाबाद में 14 फर्मों के लाइसेंस निरस्त: जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा और राम फार्मा शामिल हैं. इनके अलावा श्री बांके बिहारी फार्मा, न्यू बाबा फार्मा, छोटा फार्मा, भारत फार्मा, विद्या फार्मा, श्री अशोक फार्मास्युटिक्स, एम.डी.एच. फार्मा, श्री राज राजेश्वर एंटरप्राइजेज और सुपरविजन ट्रेडर्स के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं. मिश्रा एसोसिएट्स के मुख्य प्रतिष्ठान और उसके गोदाम पर भी कार्रवाई हुई है. विभाग के मुताबिक, मिश्रा एसोसिएट्स का एक गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहा था.