ETV Bharat / state

यूपी में खाद्य सुरक्षा पर ज़ोर: 15 अक्टूबर से दुकानों पर खुली मिठाइयों की भी लिखनी होगी 'यूज बाय डेट'

पैक्ड के साथ खुली मिठाइयों पर भी आदेश लागू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए 15 अक्टूबर से दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य होगा. खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा. इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय जान सकेंगे कि उसका सेवन किस तारीख तक करना उचित है.

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी अंतिम तारीख: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के मुताबिक, अलग-अलग जिलों में जांच के दौरान सामने आया कि कई दुकानों पर मिठाई बनाने की तारीख और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जा रही थी. जबकि सभी मिठाइयों की ताजगी बनाए रखने की अवधि एक जैसी नहीं होती है. मिठाई की प्रकृति, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसे बनाने के तरीके के अनुसार उसकी उपयोग अवधि अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में त्योहारों के दौरान ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है.

मिठाई की उपयोग अवधि तय करने की जिम्मेदारी कारोबारी की: नई व्यवस्था के तहत मिठाई पर लिखी 'यूज बाय डेट' केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगी. इसके साथ दुकानदार और खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन तय की गई है, तो कारोबारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पांच दिनों के दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे. ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय इस तारीख पर ध्यान देना चाहिए.