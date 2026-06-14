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यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026; आगरा में जुटे देशभर के खाद्य कारोबारी, केंद्रीय राज्यमंत्री बोले- "भारतीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान"

केंद्रीय राज्यमंत्री और प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ने किया उद्घाटन.

यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026
यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 9:58 PM IST

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आगरा : जिले में रविवार दोपहर तीन दिवसीय यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 का आगाज हुआ. केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 का उद्घाटन किया. तीन दिन तक आगरा में अलग-अलग सत्रों में खाद्य कारोबार से जुड़ी तकनीकों पर मंथन किया जाएगा.

यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 में नवाचार और मशीनों की प्रदर्शनी लगी हैं. इसमें सात राज्यों की 150 कंपनियां, खाद्य कारोबारियों समेत 15 हजार से अधिक लोग शामिल हुए हैं. चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीएफपीआईए) की ओर से आगरा में यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में किया जा रहा है.

यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026
यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 (Photo credit: ETV Bharat)

काॅन्क्लेव 16 जून तक चलेगा. जिसका उद्घाटन रविवार दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया.

सीएफपीआईए के अध्यक्ष राजकुमार भगत ने बताया कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 की स्मारिका में आगरा मंडल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उन ब्रांडों की सफलता की कहानियों को प्रमुखता दी गई है. जिन्होंने स्थानीय स्तर से वैश्विक पहचान बनाई.

इसके साथ ही इसमें सरकारी योजनाओं, निर्यात संभावनाओं और नई तकनीकों की विस्तृत जानकारी है. उन्होंने कहा कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई दिशा देने वाला मंच सिद्ध होगा.

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यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव-2026 (Photo credit: ETV Bharat)

केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन का सबसे प्रभावी माध्यम है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार सृजित होंगे. भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी. आयोजन को कृषि और उद्योग के बीच सशक्त सेतु बताया.

यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि देश के विकास का मार्ग केवल खेत-खलिहानों से ही नहीं बल्कि एमएसएमई इकाइयों और उद्यमिता से भी होकर गुजरता है. सरकार की भूमिका अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की होती है, जबकि वास्तविक विकास उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों और युवाओं के सामूहिक प्रयासों से होता है.

उन्होंने बताया कि यूपी में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनसे चार करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने देश में उद्यमिता की नई संस्कृति विकसित की है. जिससे 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी.



सात राज्य की 150 से अधिक स्टॉल बनीं आकर्षण का केंद्र : तीन दिवसीय फूड एक्सपो में उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों की 150 से अधिक स्टॉलों ने विजिटर्स का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. प्रदर्शनी में खाद्य तेल, आटा एवं अनाज उत्पाद, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पेठा, आइसक्रीम, बबल टी, बेकरी उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग उद्योग, आधुनिक रसोई उपकरण, फूड टेक्नोलॉजी और निर्यात से जुड़े उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया गया.


उत्तर प्रदेश फूड एक्सपो एवं कॉन्क्लेव 2026 के दूसरे तकनीकी सत्र में "लोकल टू ग्लोबल" विषय पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल 'रावी' ने किया. सत्र में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, निर्यात संभावनाओं एवं वैश्विक बाजार तक पहुंच के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे. खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण विभाग के प्रधानाचार्य लोकेश सेंगर ने कहा कि वर्तमान समय में रेडी-टू-ईट उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कोरोना काल के बाद उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं.

एमएसएमई के उपाध्यक्ष आशीष गर्ग ने बताया कि वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.02 प्रतिशत है, जबकि उत्तर भारत का योगदान लगभग 2.8 प्रतिशत है. एपीडा के क्षेत्रीय प्रमुख सीबी सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. उदाहरण की बात करें तो भारत में लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाली भिंडी ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे दाम में बिक रही है. इसी प्रकार भारतीय लीची का निर्यात पहली बार दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हो रहा है.

यह भी पढ़ें : यूपी के पहले फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव की शुरुआत; आगरा में खाने-पीने की चीजों के लगे 100 स्टॉल, पहुंचे 3 हजार कारोबारी

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