कोहरे से सतर्कता; यूपीडा ने एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटाई, गाइडलाइन जारी

यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अधिकतम स्पीड 120 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है. यह व्यवस्था 15 फरवरी 2026 तक रहेगी.

कोहरे के कारण एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटी.
कोहरे के कारण एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 8:00 AM IST

उन्नाव : उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे और धुंध को देखते हुए यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार और प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है. यह व्यवस्था 19 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी.

यूपीडा की गाइडलाइन.
यूपीडा की गाइडलाइन.

हर वर्ष सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है. ऐसी स्थिति में तेज रफ्तार वाहन गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं. खासतौर पर एक्सप्रेसवेज पर जहां वाहन सामान्यतः अधिक गति से चलते हैं, वहां कोहरे के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. प्रशासन की ओर से यात्रियों से सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण अपीलें भी की गई हैं.

कोहरे या धुंध की स्थिति में वाहन चलाते समय सभी इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट जलाकर रखने की सलाह दी गई है. साथ ही वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना अनिवार्य रूप से उपयोगी बताया गया है. किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे वाहन खराब हो जाना, दुर्घटना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या रास्ते में फंस जाना की स्थिति में यात्रियों को टोल फ्री नंबर 14449 पर तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है. यह नंबर एक्सप्रेसवे पर तैनात आपातकालीन सेवाओं से सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद करता है.


उन्नाव से गुजरे एक्सप्रेस वे को लेकर उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. साथ ही जगह-जगह डिजिटल साइन बोर्ड और पेट्रोलिंग टीमों के माध्यम से यात्रियों को लगातार सतर्क किया जा रहा है. यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय स्पीड लिमिट का पालन करें. इसके लिए यूपीडा ने भी गाइडलाइन जारी की है.

