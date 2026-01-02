यूपी में कोहरे का कहर: ट्रेन संचालन बेपटरी, तेजस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट, विमानों पर भी असर
रेल और विमान सेवा के यात्रियों पर पड़ा असर, घंटों करना पड़ रहा इंतजार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 8:27 AM IST
लखनऊ: सर्दी और कोहरे से ट्रेनों के साथ ही विमान की उड़ानों की लेटलतीफी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रेन पटरी पर रेंगकर चल पा रही हैं. इससे यात्रियों को तय समय से कई घंटे ज्यादा ट्रेन में ही गुजारने पड़ रहे हैं. ट्रेनों के साथ ही विमान की भी स्थिति खराब है. कोहरे के चलते विमान की उड़ान में दिक्कतें आ रही हैं. रात्रि कालीन बस सेवाओं का तो हाल पूरी तरह से बेहाल है. परिवहन निगम की आय बसों के संचालन में कमी आने से घटने लगी है. कुल मिलाकर बेपटरी हुई कई ट्रेनें वापस पटरी पर लौट नहीं पा रही हैं और उड़ानें भी सही समय पर टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं.
ये ट्रेनें घंटों देरी से चल रही
- 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 12:26 घंटा
- 82502 नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 8:55 घंटा
- 82501 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस 8:40 घंटा
- 13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस 7:44 घंटा
- 15734 फरक्का एक्सप्रेस 7:07 घंटा
- 12226 कैफियात एक्सप्रेस 6:37 घंटा
- 12180 आगरा-लखनऊ इंटरसिटी 6:10 घंटा
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस 5:50 घंटा
- 14866 मरुधर एक्सप्रेस 3:54 घंटा
- 12004 शताब्दी एक्सप्रेस 1:48 घंटा
इन उड़ानों पर बड़ा असर
- एक्सवाइ-334 लखनऊ-रियाद 5:14 घंटा
- एक्सवाइ-333 रियाद-लखनऊ 5:04 घंटा
- आइएक्स-1617 लखनऊ-पुणे 3:05 घंटा
- आइएक्स-1058 दिल्ली-लखनऊ 2:58 घंटा
- आइएक्स-1618 लखनऊ-दिल्ली 2:20 घंटा
- 6ई-5201 लखनऊ-मुंबई 1:35 घंटा
- 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 1:31 घंटा
- आइएक्स-198 दुबई-लखनऊ 1:22 घंटा
- ओवी-705 मस्कट-लखनऊ 1:12 घंटा
- ओवी 706 लखनऊ-मस्कट 1:11 घंटा
- आइएक्स 2918 लखनऊ-बेंगलुरु 1:05 घंटा
- 6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद 50 मिनट
- 6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ 47 मिनट
- 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली 47 मिनट
- एस5 223 लखनऊ-किशनगढ़ 45 मिनट
- एस5-228 झारसुगुडा-लखनऊ 42 मिनट
- 6ई-1423 लखनऊ-शारजाह 40 मिनट
- एस5 229 लखनऊ झारसुगुडा 38 मिनट
- एस5-222 किशनगढ़-लखनऊ 36 मिनट
- आइएक्स-1026 मुंबई-लखनऊ 27 मिनट