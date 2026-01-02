ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे का कहर: ट्रेन संचालन बेपटरी, तेजस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट, विमानों पर भी असर

लखनऊ: सर्दी और कोहरे से ट्रेनों के साथ ही विमान की उड़ानों की लेटलतीफी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रेन पटरी पर रेंगकर चल पा रही हैं. इससे यात्रियों को तय समय से कई घंटे ज्यादा ट्रेन में ही गुजारने पड़ रहे हैं. ट्रेनों के साथ ही विमान की भी स्थिति खराब है. कोहरे के चलते विमान की उड़ान में दिक्कतें आ रही हैं. रात्रि कालीन बस सेवाओं का तो हाल पूरी तरह से बेहाल है. परिवहन निगम की आय बसों के संचालन में कमी आने से घटने लगी है. कुल मिलाकर बेपटरी हुई कई ट्रेनें वापस पटरी पर लौट नहीं पा रही हैं और उड़ानें भी सही समय पर टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं.















ये ट्रेनें घंटों देरी से चल रही