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यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का प्रकोप: 14 हजार लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गये, बांटे गए 2 लाख लंच पैकेट

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बीच योगी सरकार का राहत अभियान तेजी से जारी है. 14,628 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है

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योगी सरकार का राहत अभियान जारी, शून्य जनहानि का दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:11 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चुनौती के बीच योगी सरकार का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों की जान बचाने के साथ उन्हें समय पर भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है. अब तक 14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और राज्य में बाढ़ से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. प्रभावित परिवारों को अब तक 2.04 लाख से अधिक भोजन के पैकेट सफलता पूर्वक पहुंचाए गए हैं.

16 जिले प्रभावित, 1,618 बाढ़ चौकियां बनाई गयीं: मेडिकल टीमों की तैनाती, क्लोरीन-ओआरएस का वितरण और पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था कर सरकार ने इंसानों के साथ पशुधन की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया है. राहत आयुक्त कार्यालय की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 16 जिले वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि अब तक कुल 25 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. वर्तमान में लगभग 1.44 लाख आबादी प्रभावित है, जबकि अब तक प्रभावित कुल आबादी का आंकड़ा 2.19 लाख से अधिक रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत व्यवस्था मजबूत रखने के लिए प्रदेश में कुल 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं.

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यूपी में बाढ़ से निपटने के लिए 1,281 शरणालय स्थापित, बांटी गईं 1 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट. (Photo Credit: ETV Bharat)

810 मेडिकल टीमें मैदान में तैनात: स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने के लिए 127 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं और अब तक कुल 810 मेडिकल टीमें गठित की जा चुकी हैं. राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ से जनहानि और पशुहानि का आंकड़ा पूरी तरह शून्य है, वहीं अब तक 208 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रदेश में कुल 1,281 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 75 वर्तमान में पूरी तरह संचालित हैं. इन संचालित शरणालयों में 2,240 लोग शरण लिए हुए हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

पशुधन की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम: बाढ़ के दौरान जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 1,07,347 क्लोरीन टैबलेट और 45,338 ओआरएस के पैकेट वितरित किए गए हैं. राहत अभियान में प्रभावित परिवारों के पशुधन की सुरक्षा के लिए अब तक कुल 2,345 क्विंटल से अधिक भूसा उपलब्ध कराया जा चुका है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और बचाव कार्य के लिए 536 नावों और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब तक कुल 1,028 नाव और मोटरबोट के जरिए राहत और बचाव कार्य संपादित किया जा चुका है.

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