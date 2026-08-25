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यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का प्रकोप: 14 हजार लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गये, बांटे गए 2 लाख लंच पैकेट

योगी सरकार का राहत अभियान जारी, शून्य जनहानि का दावा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चुनौती के बीच योगी सरकार का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों की जान बचाने के साथ उन्हें समय पर भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है. अब तक 14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और राज्य में बाढ़ से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. प्रभावित परिवारों को अब तक 2.04 लाख से अधिक भोजन के पैकेट सफलता पूर्वक पहुंचाए गए हैं. 16 जिले प्रभावित, 1,618 बाढ़ चौकियां बनाई गयीं: मेडिकल टीमों की तैनाती, क्लोरीन-ओआरएस का वितरण और पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था कर सरकार ने इंसानों के साथ पशुधन की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया है. राहत आयुक्त कार्यालय की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 16 जिले वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि अब तक कुल 25 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. वर्तमान में लगभग 1.44 लाख आबादी प्रभावित है, जबकि अब तक प्रभावित कुल आबादी का आंकड़ा 2.19 लाख से अधिक रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत व्यवस्था मजबूत रखने के लिए प्रदेश में कुल 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं. यूपी में बाढ़ से निपटने के लिए 1,281 शरणालय स्थापित, बांटी गईं 1 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट. (Photo Credit: ETV Bharat)